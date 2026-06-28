Nhật Bản rơi vào tình trạng khẩn cấp do mưa bão và động đất

Nhật Bản đang rơi vào tình trạng khẩn cấp khi phải căng mình đối phó với hai thảm họa tự nhiên nghiêm trọng xảy ra cùng lúc trong suốt cuối tuần qua. Hệ thống bão đôi kết hợp với một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter tại miền Trung đất nước đã khiến hệ thống cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông bị tê liệt trên diện rộng, làm ít nhất 1 người tử vong và 13 người khác bị thương.

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Động đất mạnh tại miền Trung Nhật Bản khiến hệ thống cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông bị tê liệt. Ảnh: The Hindu.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, hai cơn bão Higos và Mekkhala đã quét qua dọc bờ biển Thái Bình Dương. Do tương tác với dải mưa theo mùa, bão đôi đã trút lượng mưa khổng lồ xuống các khu vực duyên hải phía Tây nam, miền trung và miền đông nước này.

Mưa lớn khiến hơn 200 chuyến bay bị hủy, trong khi tuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen phải tạm ngừng hoặc hạn chế hoạt động tại một số đoạn do điều kiện thời tiết xấu và nguy cơ mất an toàn.

Tại tỉnh Yamaguchi, mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp nhà dân, khiến một người tử vong và 3 người khác bị thương. Chính quyền địa phương đang tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng nguy cơ sụt lún và làm mềm kết cấu đất.

Cùng thời điểm, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Yamanashi ở miền Trung Nhật Bản. Tâm chấn được xác định tại khu vực Ngũ Hồ dưới chân núi Phú Sĩ, ở độ sâu khoảng 20 km. Trận động đất đã khiến ít nhất 10 người bị thương. Dù cơ quan chức năng không đưa ra cảnh báo sóng thần và mức độ cảnh báo phun trào của núi Phú Sĩ vẫn được duy trì ở cấp độ 1 (mức an toàn), nhưng dư chấn vẫn là mối lo ngại lớn.

Nhật Bản hứng chịu bão kép, hơn một triệu người được lệnh sơ tán. Ảnh: Wion.

Chính phủ Nhật Bản đã phát đi cảnh báo người dân cảnh giác trước các đợt dư chấn có thể xuất hiện trong tuần tới. Đồng thời, mức cảnh báo sạt lở đất tại các thị trấn Fujikawaguchiko và Otsuki đã được nâng lên, do kết cấu đất đá tại đây đã bị suy yếu đáng kể sau địa chấn. Cơ quan chức năng lo ngại nếu tiếp tục hứng chịu lượng mưa còn lại từ hai cơn bão, nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất diện rộng tại các vùng chịu thiên tai là cực kỳ cao.

Thanh Giang

Nguồn: TNN.