Sáng 5/9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Peipah đã đổ bộ vào tỉnh Kochi trên đảo Shikoku gây mưa lớn. Tâm bão vào đất liền gần thành phố Sukumo lúc 1 giờ sáng (giờ địa phương), sau khi đi qua ngoài khơi tỉnh Miyazaki trên đảo Kyushu.

Nhật Bản: Bão Peipah đổ bộ, gây mưa lớn tại nhiều khu vực

Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo về mưa lớn, lở đất và lũ lụt. Do ảnh hưởng thời tiết, công ty đường sắt miền Tây Nhật Bản JR West thông báo tạm dừng một số dịch vụ địa phương từ sáng cùng ngày, trong đó có các chuyến tàu giữa Kameyama (tỉnh Mie) và Kamo (tỉnh Kyoto).

Trong 24 giờ qua, thị trấn Tsuno (tỉnh Miyazaki) ghi nhận lượng mưa vượt 400 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo đến 6 giờ sáng 6/9 (giờ địa phương), lượng mưa có thể đạt 300mm tại khu vực Tokai (miền Trung Nhật Bản) và 200mm tại vùng Kanto-Koshin, trong đó có cả thủ đô Tokyo./.

