Venezuela bắt tay Mỹ khai thác 17 mỏ dầu, triển khai 250 giàn khoan

Venezuela dự kiến thu hút gần 76 tỷ USD đầu tư vào ngành dầu mỏ trong 5 năm tới, trong đó thỏa thuận song phương với Mỹ bao gồm kế hoạch khai thác tại 17 mỏ dầu và triển khai 250 giàn khoan, nhằm khôi phục sản lượng và thu hút nguồn vốn quốc tế.

Ngày 17/10, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, nước này đã ký 61 thỏa thuận liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 76 tỷ USD trong 5 năm tới. Trong đó, thỏa thuận song phương với Mỹ tập trung vào 17 mỏ dầu và kế hoạch triển khai 250 giàn khoan.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Rodriguez khẳng định các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho Venezuela và các đối tác. Theo bà, đây là cơ hội để thúc đẩy hoạt động khai thác, cải thiện năng lực sản xuất và tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế. Tuy nhiên, mức 76 tỷ USD hiện là tổng vốn đầu tư dự kiến, chưa phải số tiền đã được giải ngân.

Venezuela đang từng bước mở cửa lĩnh vực năng lượng để thu hút đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh ngành dầu mỏ nước này chịu tác động kéo dài từ tình trạng thiếu vốn, những khó khăn trong hoạt động của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Dù sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, sản lượng của Venezuela vẫn thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận cách đây một thập kỷ.

Bà Rodriguez cũng thông báo sản lượng dầu tại bang Zulia, miền Tây Venezuela, đã tăng từ 70.000 thùng/ngày lên 370.000 thùng/ngày và có thể đạt 400.000 thùng/ngày vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, bà không nêu rõ khoảng thời gian sản lượng tăng lên mức hiện tại. Các thỏa thuận mới được kỳ vọng góp phần khôi phục năng lực khai thác và nâng sản lượng dầu của Venezuela, qua đó củng cố vai trò của ngành năng lượng trong nền kinh tế. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án, khả năng huy động vốn và việc khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất cũng như môi trường đầu tư.

Thu Uyên