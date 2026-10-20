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NATO và Litva diễn tập ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 19-30/10, quân đội Litva cùng lực lượng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc diễn tập quốc tế tại miền Tây Litva và khu vực biển Baltic, nhằm rèn luyện khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự với các cơ quan nhà nước và tổ chức liên quan trong ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp.

NATO và Litva diễn tập ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp

Từ ngày 19-30/10, quân đội Litva cùng lực lượng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc diễn tập quốc tế tại miền Tây Litva và khu vực biển Baltic, nhằm rèn luyện khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự với các cơ quan nhà nước và tổ chức liên quan trong ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp.

NATO và Litva diễn tập ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp

Cuộc diễn tập diễn ra tại thành phố và huyện Klaipėda, Palanga, Neringa, vùng biển Baltic và khu vực cảng biển Klaipėda. Mục tiêu chính là huấn luyện các lực lượng cùng hành động trong những tình huống an ninh phức tạp, trong đó có các mối đe dọa không chỉ trên phương diện quân sự mà còn đòi hỏi sự phối hợp với các cơ quan dân sự.

Trong khuôn khổ diễn tập, binh sĩ và lực lượng chức năng sẽ mang theo vũ khí và trang thiết bị chuyên dụng. Một số tình huống huấn luyện có sự tham gia của thiết bị bay không người lái (UAV), trực thăng, tàu chiến và các phương tiện đường thủy. Đạn mô phỏng và pháo hiệu cũng được sử dụng để tái hiện các tình huống giả định.

Điểm đáng chú ý của cuộc diễn tập không nằm ở việc mô phỏng một cuộc giao tranh thông thường, mà là khả năng phối hợp giữa quân đội, chính quyền và các cơ quan, tổ chức liên quan khi xảy ra các tình huống đe dọa hỗn hợp. NATO hiện cũng xác định các hoạt động như phá hoại, sự cố liên quan đến UAV và tấn công mạng là những dạng thách thức thuộc môi trường an ninh hỗn hợp mà các nước thành viên cần tăng cường khả năng ứng phó.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Litva tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ và tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ngày 19/10, Thủ tướng Litva cũng cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng sau một số vụ việc bị nghi liên quan đến phá hoại và các sự cố UAV.

Hiện hơn 5.000 quân nhân NATO đang đồn trú tại Litva. Đức dự kiến hoàn tất triển khai và tăng cường lực lượng cho lữ đoàn đóng tại nước này vào cuối năm 2027. Litva cùng Latvia và Estonia cũng đang xây dựng Tuyến phòng thủ Baltic, gồm hào chống tăng, hầm trú ẩn và các công trình phòng thủ khác.

Thu Uyên

Từ khóa:

#Litva #Diễn tập #Biển baltic #Mối đe dọa #Nato #Ứng phó #UAV #tổ chức #Quân đội #Quân sự

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