Khám phá không gian mua sắm, giải trí lớn nhất hệ thống AEON MALL tại Việt Nam

Chính thức khai trương ngày 18/10, AEON MALL Thanh Hóa mang đến không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí hiện đại với nhiều thương hiệu lần đầu có mặt tại địa phương. Sau 3 ngày mở cửa đón khách, trung tâm thương mại đã thu hút hơn 200.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Tọa lạc tại phường Quảng Phú, đây là trung tâm thương mại thứ 9 của AEON MALL tại Việt Nam, được xây dựng trên diện tích khoảng 105.000m2.

Công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng.

Tại đây có Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa. Đây là Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 13 của AEON Việt Nam, đồng thời là cơ sở đầu tiên thuộc mô hình này tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa có diện tích 10.300 m2, đóng vai trò kinh doanh chủ lực với các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm mẹ và bé, đồ gia dụng.

Cùng với đó là 130 cửa hàng chuyên dụng, thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, nội thất, ẩm thực và giải trí.

Đáng chú ý, khoảng 60% thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa trên các lĩnh vực thời trang, thể thao quốc tế UNIQLO, Lacoste, Adidas, Puma...(Trong ảnh: Khách hàng mua sắm tại cửa hàng UNIQLO).

Với hoạt động vui chơi, giải trí, trung tâm mang đến nhiều lựa chọn dành cho các nhóm tuổi với các thương hiệu Wolfoo, GiGO, Kidzoona & Tiny Molly Fantasy và Legend Heroes.

Không gian ẩm thực quy tụ hơn 40 thương hiệu, kết hợp ẩm thực Việt Nam với các món ăn đặc trưng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và phương Tây với Nhà hàng Phương Nam, Chả Cá Hàng Sơn, Gyu Shige, Manwah và Le Monde Steak, Hama Sushi lần đầu ra mắt tại Thanh Hóa.

Đặc biệt, khu vực VS Pickleball tại tầng 2 được trang bị 5 sân trong nhà, đánh dấu lần đầu tiên bộ môn này hiện diện trong không gian một TTTM AEON MALL.

Trong ngày khai trương, nhiều cửa hàng đã mở các chương trình khuyến mãi, kích cầu và thu hút người dân tham qua, mua sắm.

Các gia trình tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trong không gian đẹp ngày khai trương.

Không gian trưng bày, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng tỉnh Thanh Hóa, diễn ra từ ngày 15 - 25/10 nhân dịp khai trương AEON MALL, với không gian giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, thực phẩm an toàn và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Sân khấu tại AEON MALL Thanh Hóa là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục, giao lưu thể thao, quảng bá thương hiệu và kết nối cộng đồng, với sự tham gia của các đơn vị, đối tác địa phương.

Phong Sắc - Tùng Lâm