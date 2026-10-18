[Thanh Hoá 360] HLV Mai Xuân Hợp: Hành trình giữ tên Thanh Hóa trên bản đồ bóng đá Việt Nam
(Baothanhhoa.vn) - Từ cậu bé lớn lên bên sân vận động Thanh Hóa đến người nhiều lần nhận nhiệm vụ trong những thời điểm khó khăn nhất của đội bóng quê hương, HLV Mai Xuân Hợp đã đi qua một hành trình nhiều thử thách. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Hóa 360, anh chia sẻ về hành trình giữ tên Thanh Hóa trên bản đồ bóng đá Việt Nam và khát vọng xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, thuộc về người dân xứ Thanh.
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