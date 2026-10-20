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Mỹ kêu gọi công dân tại 12 quốc gia Trung Đông cảnh giác, nguy cơ gián đoạn hàng không

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/10, Mỹ kêu gọi công dân tại 12 quốc gia Trung Đông nâng cao cảnh giác, chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ gián đoạn hàng không và đi lại, trong bối cảnh căng thẳng quân sự trong khu vực gia tăng, đặc biệt giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Saudi Arabia.

Mỹ kêu gọi công dân tại 12 quốc gia Trung Đông cảnh giác, nguy cơ gián đoạn hàng không

Ngày 19/10, Mỹ kêu gọi công dân tại 12 quốc gia Trung Đông nâng cao cảnh giác, chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ gián đoạn hàng không và đi lại, trong bối cảnh căng thẳng quân sự trong khu vực gia tăng, đặc biệt giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Saudi Arabia.

Mỹ kêu gọi công dân tại 12 quốc gia Trung Đông cảnh giác, nguy cơ gián đoạn hàng không

Các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân nước này tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Jordan, Bahrain, Oman, Iran, Qatar, Iraq, Liban, Yemen và Israel.

Các cảnh báo khuyến cáo công dân Mỹ theo dõi thông tin từ hãng hàng không, chuẩn bị cho khả năng chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa hoặc hoạt động giao thông bị gián đoạn đột ngột. Washington cũng lưu ý nguy cơ căng thẳng vượt ra ngoài phạm vi các điểm nóng hiện nay, trong đó Iran và các lực lượng được Tehran hậu thuẫn có thể nhắm mục tiêu vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Công dân Mỹ được khuyến cáo tránh các cuộc biểu tình và nơi tập trung đông người, theo dõi thông tin từ truyền thông địa phương, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và duy trì liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Riêng tại Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân không đến nước này và những người đang ở Iran nên rời đi.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi tại Yemen và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu có dấu hiệu gia tăng. Căng thẳng còn gia tăng khi Iran đưa ra cảnh báo đối với Mỹ và Israel. Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu hai nước tiếp tục có những hành động mà Iran coi là gây hấn.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh toàn cầu năm 2026 khai mạc ở Doha (Qatar) ngày 19/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Abdulrahman Al Thani cảnh báo những hệ lụy kinh tế từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại vùng Vịnh có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn trong những ngày tới.

Những diễn biến trên cho thấy nguy cơ bất ổn tại Trung Đông không chỉ tác động đến an ninh của các nước trong khu vực mà còn có thể gây gián đoạn hoạt động hàng không, hàng hải và nguồn cung năng lượng quốc tế.

Thu Uyên

Từ khóa:

#Công dân #Nguy cơ #Trung đông #Các tiểu vương quốc arab thống nhất #Quốc gia #Iran #Saudi arabia #Căng thẳng #Mỹ cảnh báo #Yemen

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