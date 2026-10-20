Vai trò, sứ mệnh của phụ nữ trong kỷ nguyên số

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa đến những nữ anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, từ người phụ nữ trên đồng ruộng, công trường đến những người mẹ tần tảo vun đắp gia đình, ở bất cứ thời đại nào, phụ nữ cũng góp phần làm nên sức mạnh dân tộc.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những phẩm chất cao đẹp ấy bằng 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong lịch sử, mà còn là niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào kỷ nguyên số, những phẩm chất ấy tiếp tục được bồi đắp và thể hiện bằng những cách thức mới. Nếu truyền thống là nền tảng thì tri thức, công nghệ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên chính là hành trang để phụ nữ tự tin khẳng định mình, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện và tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao vị thế, mở rộng cơ hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đặt ra yêu cầu xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, công nghệ giúp phụ nữ tiếp cận tri thức, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất và kết nối với cộng đồng. Cùng với phụ nữ cả nước, nhiều phụ nữ Thanh Hóa đã mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng nền tảng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công; từng bước đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Những mô hình như: “Gia đình số”, “Chi hội số”, “Chợ số”, “Bình dân học vụ số”... được phát triển theo hướng thực chất; nhiều cán bộ, hội viên tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mỗi gia đình và cộng đồng.

Trong gia đình, phụ nữ vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa chủ động tiếp cận tri thức mới, nuôi dạy con cái, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Trong cộng đồng, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Những đóng góp ấy tuy có thể khác nhau về quy mô, lĩnh vực nhưng đều góp phần tạo nên sức sống và sự phát triển của xã hội.

Tuy nhiên, kỷ nguyên số cũng đặt ra không ít thách thức. Khoảng cách về kỹ năng công nghệ, nguy cơ lừa đảo và xâm hại dữ liệu cá nhân trên mạng, áp lực cân bằng giữa công việc và gia đình vẫn là những vấn đề cần quan tâm. Bởi vậy, phụ nữ phải chủ động học tập suốt đời, nâng cao năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng. Đồng thời, các cấp, các ngành và tổ chức Hội LHPN cần tăng cường hỗ trợ đào tạo, khởi nghiệp, tiếp cận vốn và công nghệ; xây dựng môi trường bình đẳng, an toàn để phụ nữ phát huy đầy đủ năng lực, trí tuệ của mình, biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Điều quan trọng là không nhìn phụ nữ chỉ như đối tượng thụ hưởng chính sách hay người giữ lửa gia đình, mà phải nhìn nhận họ là chủ thể của phát triển, là nguồn lực quan trọng trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Muốn phát huy nguồn lực ấy, cần xóa bỏ định kiến giới, mở rộng cơ hội tham gia lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và bảo đảm mọi phụ nữ đều có cơ hội tiếp cận thành quả của phát triển.

Truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” vì thế không chỉ thuộc về quá khứ. Trong kỷ nguyên số, truyền thống ấy tiếp tục được thể hiện bằng bản lĩnh làm chủ công nghệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý thức trách nhiệm với gia đình và xã hội, cùng khát vọng vươn lên bằng tri thức và lao động sáng tạo. Bởi vai trò, sứ mệnh của phụ nữ trong kỷ nguyên số không chỉ là thích ứng với sự thay đổi, mà còn chủ động tạo nên sự thay đổi bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến.

Thanh Hóa