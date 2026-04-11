Nhật Bản: Đảng cầm quyền tái khẳng định mục tiêu sửa đổi Hiến pháp trong tầm nhìn mới

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản tái khẳng định cam kết sửa đổi Hiến pháp hòa bình, coi đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Hai nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ Tự do, Ken Saito (trái) và Yasutaka Nakasone, đã giới thiệu tầm nhìn mới của đảng nhân kỷ niệm 70 năm thành lập tại trụ sở chính ở Tokyo vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Kyodo

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền do Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lãnh đạo ngày 10/4 đã tái khẳng định cam kết lâu nay về việc sửa đổi Hiến pháp hòa bình của nước này, trong tầm nhìn mới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng.

Theo LDP, việc sửa đổi Hiến pháp “đang được đặt ra như một vấn đề có ý nghĩa quan trọng chưa từng có” khi xem xét an ninh quốc gia trong 30 năm tới. Đảng này hướng tới việc ghi nhận rõ ràng sự tồn tại của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong đạo luật tối cao sửa đổi.

Tầm nhìn mới được công bố trước thềm đại hội thường niên của đảng dự kiến diễn ra vào ngày 12/4, trong bối cảnh triển vọng sửa đổi Hiến pháp trở nên rõ ràng hơn sau chiến thắng áp đảo của liên minh do LDP dẫn đầu cùng Đảng Đổi mới Nhật Bản trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã tăng cường khả năng chống máy bay không người lái cho các xe chiến đấu Type 16. Ảnh: militarnyi

Phát biểu tại họp báo, ông Ken Saito, người đứng đầu nhóm soạn thảo tầm nhìn của LDP, cho rằng Nhật Bản đang ở “thời điểm mong manh nhất” về an ninh trong suốt 70 năm lịch sử của đảng, đồng thời đề cập đến căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran.

Ông nhấn mạnh sự cấp thiết của việc Hiến pháp chưa ghi nhận rõ ràng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, tầm nhìn cũng khẳng định việc duy trì và kế thừa lịch sử, truyền thống của Hoàng gia là “nhiệm vụ cơ bản” và là “kỳ vọng của nhiều người dân Nhật Bản”, trong bối cảnh số lượng thành viên Hoàng gia có xu hướng giảm trong nhiều thập kỷ qua.

Ban đầu, tầm nhìn này dự kiến được công bố vào tháng 11/2025 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập LDP. Tuy nhiên, quá trình soạn thảo đã bị trì hoãn do kết quả không thuận lợi của đảng trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng 7/2025 và những biến động chính trị sau đó.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo News