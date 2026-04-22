Nhận thức hôm nay và hành động cho mai sau

Những hiện tượng thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng hay thiên tai, bão lũ, sạt lở đất... đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu (BĐKH). Trước thực trạng đó, việc nâng cao nhận thức về BĐKH cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và học sinh (HS) không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nền tảng để thúc đẩy những hành động thiết thực, hướng tới một tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

Đoàn viên thanh niên phường Hạc Thành tham gia dọn vệ sinh bảo vệ môi trường.

ĐVTN và HS giữ vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có việc ứng phó với BĐKH, bởi đây là lực lượng trẻ, năng động và dễ tiếp thu những tri thức mới. Lực lượng này có thể nâng cao nhận thức của bản thân và cộng đồng thông qua việc học tập, tìm hiểu, truyền tải thông tin về BĐKH. Đây cũng là lực lượng tiên phong trong các hành động thiết thực như tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, trồng cây xanh và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT). Đặc biệt, với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm, thế hệ trẻ được xác định là nhân tố then chốt trong việc bảo vệ hành tinh xanh. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức về BĐKH cho thế hệ trẻ được cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Nhiệm vụ này vừa giúp nuôi dưỡng tư duy bền vững, khuyến khích lối sống xanh, vừa là nền tảng để đào tạo những công dân toàn cầu có năng lực thích ứng, sáng tạo và sẵn sàng đóng góp vào việc xây dựng một tương lai phát triển bền vững.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, hoạt động giáo dục BVMT, chống BĐKH được các trường học trong tỉnh triển khai từ nhiều năm nay trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành như: Chỉ thị số 02/2005/CT-BGDĐT về việc “Tăng cường công tác giáo dục BVMT”; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Theo đó, ở bậc học mầm non, các nhà trường thực hiện giáo dục BVMT thông qua hoạt động vui chơi theo chuyên đề “Bé làm quen với môi trường xung quanh”; bậc tiểu học với các môn học: Giáo dục sức khỏe, tìm hiểu tự nhiên, xã hội; bậc THCS, THPT lồng ghép chương trình giáo dục BVMT trong nhiều môn học, đặc biệt là môn Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân, Hóa học và thông qua các hoạt động trải nghiệm... Cùng với đó, để nâng cao nhận thức của giáo viên và HS về BVMT, chống BĐKH, đầu mỗi năm học các trường học đều xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực như: tham gia hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày môi trường thế giới”; quét dọn, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học...

Cùng với ngành giáo dục, nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về chống BĐKH, về xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp. Minh chứng cho thấy, 3 năm gần đây, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động các nguồn lực cùng đông đảo ĐVTN xây mới 218 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; duy trì và nhân rộng nhiều mô hình như: Mô hình “Con đường bích họa”, “Vườn hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”, “Đổi rác lấy cây xanh”, “Dòng sông không rác thải”... Đặc biệt, các tổ chức đoàn đã tích cực đề xuất, triển khai các sáng kiến, mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần nâng cao nhận thức, hành động xanh trong thanh thiếu nhi và Nhân dân. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề xuất và được phê duyệt đề tài khoa học xây dựng mô hình thí điểm “Dòng sông không rác thải” trên sông Nhà Lê thuộc TP Thanh Hóa cũ...

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, BĐKH diễn ra trên diện rộng với sự xuất hiện của nhiều hình thái thiên tai cực đoan, khó lường tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân như bão lũ có cường độ mạnh hơn, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại... Để ứng phó với BĐKH, ngoài các giải pháp tổng thể, thống nhất, liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm và có bước đi phù hợp trong từng giai đoạn thì việc giáo dục nâng cao nhận thức về BĐKH cho ĐVTN và HS giữ vai trò hết sức quan trọng. Nhiệm vụ này sẽ góp phần xây dựng một thế hệ công dân năng động, có tri thức, có trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng chung tay hành động vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc