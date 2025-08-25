Nhân lên sức mạnh toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Mường Chanh.

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, lực lượng công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyên truyền được triển khai có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, nhiều cách làm mới, sáng tạo, điển hình. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, riêng năm 2024 đã ra mắt 165 mô hình tự quản về an ninh trật tự, nâng tổng số mô hình trên địa bàn tỉnh lên 909 mô hình.

Các tổ chức đoàn thể đã tham gia tích cực công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh Nhân dân, tổ thanh tra Nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ở cơ sở. Trong giai đoạn 2019-2024, các cấp hội chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia hòa giải 2.970 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; cảm hóa, giáo dục 9.763 người lầm lỗi trở về địa phương làm ăn lương thiện, cảm hóa, giáo dục 2.532 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến. Các cấp hội cũng đã cung cấp cho lực lượng chức năng 5.789 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự; tham gia tố giác 354 vụ với 648 đối tượng, giúp cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý; trực tiếp tham gia phối hợp đấu tranh, xử lý 643 vụ với 692 đối tượng; tổ chức vận động 52 đối tượng truy nã ra đầu thú...

Cùng với đó, lực lượng công an đã xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình trong phòng cháy, chữa cháy; trong đó có 1.120 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 1.670 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho thành viên thứ 2 trong các hộ gia đình đạt hơn 78%; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2; 98% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đặc thù cũng được chú trọng, tăng cường. Lực lượng công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn biên giới và đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo. Đồng thời, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong đồng bào tôn giáo, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Trung tá Hà Văn Ban, Trưởng Công an xã Pù Nhi, cho biết: "Những năm qua, công an xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, giữ vững và củng cố “thế trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tranh thủ vận động các chức sắc, người có uy tín, già làng, trưởng bản tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác dân vận thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở".

Đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Người dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Phong trào đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân. Từ đó, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong Nhân dân có chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan