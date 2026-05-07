Nhà sáng lập CNN - kênh tin tức 24 giờ đầu tiên trên thế giới, Ted Turner qua đời

(Baothanhhoa.vn) - Doanh nhân truyền thông người Mỹ Ted Turner, nhà sáng lập kênh tin tức 24 giờ đầu tiên trên thế giới CNN, đã qua đời ở tuổi 87. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử ngành truyền hình Mỹ, đồng thời để lại dấu ấn lớn trong các lĩnh vực báo chí, thể thao và hoạt động từ thiện toàn cầu.

Nhà sáng lập CNN Ted Turner, người định hình kỷ nguyên truyền hình hiện đại, qua đời ở tuổi 87. Ảnh: CNN.

Theo một thông cáo báo chí từ Turner Enterprises, ông Ted Turner đã ra đi thanh thản vào thứ Tư ngày 6/5 bên cạnh những người thân. Trong suốt cuộc đời mình, ông được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn và đôi khi gây tranh cãi.

Xuất thân từ một gia đình kinh doanh biển quảng cáo, ông Turner từng tiếp quản doanh nghiệp của cha sau biến cố gia đình, rồi mở rộng thành đế chế truyền thông. Ông mua lại một đài truyền hình địa phương tại Atlanta vào năm 1970 và biến nó thành nền tảng cho hệ thống truyền hình cáp mang tính đột phá.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông là việc thành lập CNN năm 1980 – kênh tin tức 24 giờ đầu tiên trên thế giới, thay đổi căn bản cách thức con người tiếp cận thông tin toàn cầu. CNN nhanh chóng trở thành nguồn phát sóng tin tức về chiến tranh, thảm họa và các sự kiện quốc tế theo thời gian thực, tạo nên một chuẩn mực mới cho ngành báo chí truyền hình.

Trong những thập niên tiếp theo, ông Turner mở rộng đế chế truyền thông với nhiều kênh như TNT, Cartoon Network, đồng thời sáp nhập Turner Broadcasting với Time Warner năm 1996, tạo nên một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới thời điểm đó.

Không chỉ để lại dấu ấn với ngành truyền thông, ông Turner còn nổi bật với các hoạt động thể thao và giải trí. Ảnh: AP.

Không chỉ để lại dấu ấn với ngành truyền thông, ông Turner còn nổi bật với các hoạt động thể thao và giải trí, từng sở hữu đội bóng chày Atlanta Braves và đội bóng rổ Atlanta Hawks, đồng thời tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế như Goodwill Games. Ông cũng là một trong những nhà hoạt động môi trường và từ thiện lớn tại Mỹ, nổi bật với khoản quyên góp 1 tỷ USD cho Liên hợp quốc.

Sự ra đi của doanh nhân Ted Turner đã khép lại hành trình của một trong những nhân vật đã góp phần định hình kỷ nguyên truyền thông hiện đại, từ truyền hình cáp đến báo chí toàn cầu hóa.

Nguồn: Reuters

