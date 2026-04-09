Nguyễn Trọng Hải giành HCV cho Thanh Hóa tại Giải Vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia 2026

Diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 8/4 tại Quảng Ninh, Giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2026 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã khép lại thành công, ghi nhận nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý.

Nguyễn Trọng Hải mở màn năm 2026 thành công với tấm HCV tại giải Vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2026.

Đội tuyển bắn cung Thanh Hóa tham dự giải với 10 VĐV, thi đấu nỗ lực và để lại điểm nhấn nổi bật từ VĐV Nguyễn Trọng Hải. Ở nội dung toàn năng (50m x 2) cung 3 dây, Trọng Hải đã thi đấu xuất sắc để giành HCV với tổng điểm 703, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các đơn vị hàng đầu.

Đây là thành tích ấn tượng, mở màn cho năm 2026 của Nguyễn Trọng Hải - “đầu tàu” của đội tuyển bắn cung Thanh Hóa. Trước đó, năm 2025, Trọng Hải đi vào lịch sử bắn cung Thanh Hoá khi là VĐV đầu tiên được tham gia và giành HCĐ tại SEA Games 33.

Giải vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia năm nay thu hút 198 VĐV đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, trong đó có nhiều đơn vị mạnh như Hà Nội, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Các cung thủ tranh tài ở nhiều nội dung cá nhân, đôi và đồng đội nam, nữ, hỗn hợp, với các cự ly từ 30m đến 90m, ở cả hai nội dung cung 1 dây và cung 3 dây, tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn và chất lượng.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho 3 đơn vị Hà Nội, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Thy).

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho ba đơn vị dẫn đầu gồm Hà Nội (13 HCV, 16 HCB, 11 HCĐ), Vĩnh Long (10 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ) và TP Hồ Chí Minh (6 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ), qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của các địa phương có phong trào bắn cung phát triển mạnh.

Tấm HCV của Nguyễn Trọng Hải được xem là điểm nhấn quan trọng của đội tuyển bắn cung Thanh Hóa tại giải năm nay, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho các VĐV hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong năm 2026, trọng tâm là chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Với những tín hiệu tích cực từ giải đấu đầu mùa, bắn cung Thanh Hóa đang từng bước cho thấy sự tiến bộ, hứa hẹn sẽ tiếp tục đóng góp thành tích cho thể thao tỉnh nhà trong thời gian tới.

Hoàng Sơn