Liên đoàn Cờ Việt Nam cấm dùng nhóm chat để tuyển chọn kỳ thủ; Trọng tài Brazil cầm còi trận khai mạc World Cup 2026

Bán kết Cúp Quốc gia 2026: Ninh Bình đối đầu Thể Công, Nam Định chạm trán CA TP HCM; Man Utd chia tay Sancho và “đón” Rashford trở lại; Messi tự tin cùng Argentina bảo vệ ngôi vương World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/6).

Bán kết Cúp Quốc gia 2026: Ninh Bình đối đầu Thể Công, Nam Định chạm trán CA TP HCM

Loạt trận bán kết Cúp Quốc gia 2026 diễn ra ngày 11/6 hứa hẹn đầy kịch tính khi các đội bóng đặt quyết tâm giành danh hiệu cuối cùng của mùa giải.

Ở cặp đấu Ninh Bình gặp Thể Công Viettel, sự cân bằng về lực lượng và lối chơi thực dụng khiến trận đấu được dự đoán sẽ vô cùng căng thẳng; một kết quả hòa 90 phút và phân định trên chấm luân lưu là kịch bản có khả năng xảy ra.

Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, cựu vương Nam Định đặt mục tiêu “cứu vãn” mùa giải bằng cách đánh bại CA TP HCM để góp mặt ở trận chung kết. Dù nắm lợi thế sân nhà và sở hữu chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son, Nam Định dự báo sẽ gặp khó trước lối chơi “biết người biết ta” của đội khách.

Hai cặp đấu này hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài mãn nhãn nhằm xác định hai cái tên xứng đáng nhất cho ngôi vương.

Liên đoàn Cờ Việt Nam cấm dùng nhóm chat để tuyển chọn kỳ thủ

Để đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp, Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) vừa ban hành loạt quy định mới, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng nhóm chat Zalo hay tin nhắn cá nhân làm căn cứ duy nhất để quyết định nhân sự đội tuyển.

Ba trong năm kỳ thủ đội nam Trần Tuấn Minh (trái), Lê Quang Liêm (phải), Lê Tuấn Minh (thứ hai từ phải sang) và HLV Bùi Vinh (thứ hai từ trái sang), tại Olympiad cờ vua 2024 ở Budapest, Hungary. Ảnh: FIDE

Mọi quyết định về triệu tập hay thay thế VĐV giờ đây phải dựa trên hồ sơ, tài liệu có giá trị đối chiếu. VCF cũng xây dựng quy trình tám bước rõ ràng, ưu tiên các kỳ thủ có Elo cao hoặc thành tích nổi bật, đồng thời áp dụng cơ chế giải trình bắt buộc nếu loại các VĐV thuộc nhóm ưu tiên.

Động thái này được đưa ra sau những tranh cãi về quy trình tuyển chọn đội tuyển nữ dự Olympiad 2026 hồi tháng 5, nhằm hướng tới sự quản lý khoa học và công bằng hơn.

Man Utd chia tay Sancho và “đón” Rashford trở lại

Man Utd vừa xác nhận hai bước ngoặt nhân sự đáng chú ý.

Mối quan hệ giữa Sancho và Man Utd đã đổ vỡ từ thời HLV Ten Hag (Ảnh: Getty).

Thứ nhất, Jadon Sancho sẽ chính thức rời sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng đáo hạn. Khép lại 5 năm đầy thất vọng kể từ thương vụ bom tấn 85 triệu euro, Sancho rời đi mà không mang lại giá trị chuyển nhượng nào, để lại bài học đắt giá về sai lầm trong chiến lược chiêu mộ của “Quỷ đỏ”.

Rashford bị Barca “trả” về Man Utd.

Ở một diễn biến khác, Marcus Rashford sẽ trở lại Man Utd sau khi Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Dù đã có những đóng góp nhất định tại Tây Ban Nha, Rashford không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Hansi Flick sau khi Barca chiêu mộ thành công Anthony Gordon.

Hiện tại, cả hai cầu thủ này đều đang đứng trước những ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp trước kỳ World Cup 2026.

Trọng tài Brazil cầm còi trận khai mạc World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức chỉ định trọng tài người Brazil, Wilton Sampaio, bắt chính trận khai mạc World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 12/6 tại sân vận động huyền thoại Azteca (Mexico City).

Trọng tài Wilton Sampaio sẽ điều hành trận khai mạc World Cup năm nay.

Hỗ trợ cho ông Sampaio là hai trợ lý đồng hương Bruno Pires và Bruno Boschlia, tạo nên một tổ trọng tài sân cỏ mang đậm dấu ấn Brazil để đảm bảo sự ăn ý cao nhất. Trọng tài bàn là ông Juan Gabriel Benítez (Paraguay), trong khi vai trò VAR được đảm nhiệm bởi Nicolás Gallo (Colombia) cùng hai trợ lý.

Việc lựa chọn ông Sampaio – vị “vua áo đen” giàu kinh nghiệm – khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối từ FIFA.

Bồ Đào Nha thắng nhọc nhằn Nigeria trong trận giao hữu trước World Cup 2026

Trong trận giao hữu tại Leiria rạng sáng 11/6, tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng chật vật 2-1 trước Nigeria.

Ronaldo có ngày thi đấu mờ nhạt.

Dù sở hữu đội hình chất lượng, đoàn quân của HLV Roberto Martinez nhập cuộc thiếu thanh thoát, trong khi đội trưởng Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Sau khi Pedro Neto mở tỷ số ở phút 23, Bồ Đào Nha để Nigeria gỡ hòa ngay trong hiệp một. Phải nhờ đến sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai với pha lập công quyết định của Francisco Conceicao ở phút 75, đội chủ nhà mới ấn định được kết quả chung cuộc.

Đây là màn chạy đà cuối cùng của Bồ Đào Nha trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 với trận mở màn gặp CHDC Congo vào ngày 18/6 tới.

Messi tự tin cùng Argentina bảo vệ ngôi vương World Cup 2026

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên ESPN sau trận thắng Iceland 3-0 hôm 10/6, Lionel Messi đã thể hiện sự tự tin cao độ về mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup 2026.

Lionel Messi là đội trưởng đội tuyển Argentina.

Dù đã 38 tuổi, siêu sao người Argentina khẳng định mình đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đang đạt trạng thái tinh thần, thể lực tốt nhất. Anh nhấn mạnh tập thể hiện tại dù có nhiều sự thay đổi về nhân sự nhưng vẫn duy trì được tinh thần chiến thắng và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.

Cũng tại trận giao hữu này, Messi đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Argentina. Với niềm tin lớn, đội đương kim vô địch đang sẵn sàng cho hành trình đầy thử thách tại bảng đấu trước khi gặp Algeria vào ngày 16/6 tới.

HS