Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Đội trưởng Wataru Endo chia tay tuyển Nhật Bản trước thềm World Cup 2026; Real Madrid bổ nhiệm Mourinho, trao danh hiệu cho Giáo hoàng Leo XIV; Ruben Amorim có cơ hội làm lại sự nghiệp tại AC Milan... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/6).

CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Tối 11/6, hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2026 đã diễn ra với những kết quả bất ngờ.

CLB CA TPHCM (áo đỏ) gây bất ngờ cho đội Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Trên sân Thiên Trường, CLB CA TPHCM gây chấn động khi đánh bại chủ nhà Nam Định với tỷ số 4-2. Sự xuất sắc của hàng công cùng khả năng không chiến ấn tượng đã giúp đội khách dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một, khiến nỗ lực rút ngắn tỷ số của Xuân Son và Hoàng Anh sau đó trở nên vô nghĩa.

CLB Ninh Bình thắng đậm Thể Công Viettel (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở trận bán kết còn lại, CLB Ninh Bình khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm 4-1 trước Thể Công Viettel trên sân nhà.

Với kết quả này, CLB CA TPHCM và Ninh Bình sẽ đối đầu trong trận chung kết diễn ra vào ngày 14/6 tới để tranh ngôi vô địch, trong khi Nam Định và Thể Công Viettel nhận giải ba đồng hạng.

Mexico khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 2-0 trong trận khai mạc World Cup 2026

Trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho đội chủ nhà Mexico trước Nam Phi.

Các cầu thủ Mexico ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu.

Quinones sớm mở tỷ số ở phút thứ 9, trước khi Raul Jimenez ấn định chiến thắng ở phút 67 bằng một pha đánh đầu, giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Jared Borgetti. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với sự xuất hiện của ba chiếc thẻ đỏ: Nam Phi mất hai người (Sithole và Zwane), trong khi Mexico cũng mất Cesar Montes ở những phút bù giờ.

Themba Zwane là một trong ba cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở trận khai mạc.

Với kết quả này, Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, tạo đà tâm lý hưng phấn cho hành trình chinh phục danh hiệu ngay trên sân nhà.

Đội trưởng Wataru Endo chia tay tuyển Nhật Bản trước thềm World Cup 2026

Đội tuyển Nhật Bản đón nhận tổn thất nặng nề khi đội trưởng Wataru Endo chính thức rút khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 do chấn thương mắt cá tái phát.

Endo ngậm ngùi chia tay đội tuyển Nhật Bản.

Ngôi sao 33 tuổi này cũng ngậm ngùi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau tâm thư đầy xúc động, quyết định chuyển sang ủng hộ đội tuyển với tư cách người hâm mộ. Sự vắng mặt của “ cỗ máy quét” nơi tuyến giữa là đòn giáng mạnh vào tham vọng của HLV Hajime Moriyasu trong bảng F khó nhằn.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã thiếu vắng hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Takumi Minamino và Kaoru Mitoma. Hiện tại, Ko Itakura được chọn thay thế vai trò thủ quân, trong khi tiền đạo Shuto Machino được triệu tập bổ sung để lấp đầy khoảng trống lực lượng.

Real Madrid bổ nhiệm Mourinho, trao danh hiệu cho Giáo hoàng Leo XIV

Sáng 12/6, Real Madrid chính thức công bố ký hợp đồng 3 năm với HLV Jose Mourinho, đưa chiến lược gia 63 tuổi trở lại dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải 2028-2029. Để có được sự phục vụ của Mourinho từ Benfica, đội bóng Hoàng gia đã chi trả khoản phí đền bù 15 triệu euro.

Huấn luyện viên Jose Mourinho trở lại Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Real Madrid gây chú ý khi trao tặng Giáo hoàng Leo XIV danh hiệu thành viên danh dự cao quý, ghi nhận những đóng góp của Ngài đối với hòa bình thế giới sau chuyến thăm Bernabeu ngày 8/6.

Ngoài ra, CLB cũng hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ ngôi sao Bernardo Silva dưới dạng tự do với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028, hứa hẹn mang lại luồng gió mới cho chiến dịch chinh phục các danh hiệu sắp tới.

Ruben Amorim có cơ hội làm lại sự nghiệp tại AC Milan

Sau quãng thời gian không thành công tại Manchester United, HLV Ruben Amorim đang tìm kiếm cơ hội vực dậy sự nghiệp tại AC Milan.

HLV Ruben Amorim sắp tái xuất?

Theo nhà báo Matteo Moretto, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tích cực liên hệ với đội bóng áo sọc đỏ đen và trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí “thuyền trưởng”. Dù thất bại trong việc áp đặt triết lý tại Old Trafford, tài năng của Amorim vẫn được đánh giá cao nhờ những dấu ấn chiến thuật tại Sporting CP trước đây.

AC Milan, đội bóng đang cần một hướng đi mới sau mùa giải biến động, xem đây là lựa chọn tiềm năng. Serie A có thể là môi trường lý tưởng để Amorim khẳng định lại năng lực và chứng minh thất bại ở Anh chỉ là bước lùi tạm thời.

HS