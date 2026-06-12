Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

HS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Đội trưởng Wataru Endo chia tay tuyển Nhật Bản trước thềm World Cup 2026; Real Madrid bổ nhiệm Mourinho, trao danh hiệu cho Giáo hoàng Leo XIV; Ruben Amorim có cơ hội làm lại sự nghiệp tại AC Milan... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/6).

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Đội trưởng Wataru Endo chia tay tuyển Nhật Bản trước thềm World Cup 2026; Real Madrid bổ nhiệm Mourinho, trao danh hiệu cho Giáo hoàng Leo XIV; Ruben Amorim có cơ hội làm lại sự nghiệp tại AC Milan... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/6).

CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Tối 11/6, hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2026 đã diễn ra với những kết quả bất ngờ.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

CLB CA TPHCM (áo đỏ) gây bất ngờ cho đội Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Trên sân Thiên Trường, CLB CA TPHCM gây chấn động khi đánh bại chủ nhà Nam Định với tỷ số 4-2. Sự xuất sắc của hàng công cùng khả năng không chiến ấn tượng đã giúp đội khách dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một, khiến nỗ lực rút ngắn tỷ số của Xuân Son và Hoàng Anh sau đó trở nên vô nghĩa.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

CLB Ninh Bình thắng đậm Thể Công Viettel (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở trận bán kết còn lại, CLB Ninh Bình khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm 4-1 trước Thể Công Viettel trên sân nhà.

Với kết quả này, CLB CA TPHCM và Ninh Bình sẽ đối đầu trong trận chung kết diễn ra vào ngày 14/6 tới để tranh ngôi vô địch, trong khi Nam Định và Thể Công Viettel nhận giải ba đồng hạng.

Mexico khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 2-0 trong trận khai mạc World Cup 2026

Trận khai mạc World Cup 2026 trên sân Azteca đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho đội chủ nhà Mexico trước Nam Phi.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Các cầu thủ Mexico ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu.

Quinones sớm mở tỷ số ở phút thứ 9, trước khi Raul Jimenez ấn định chiến thắng ở phút 67 bằng một pha đánh đầu, giúp anh cân bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Jared Borgetti. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với sự xuất hiện của ba chiếc thẻ đỏ: Nam Phi mất hai người (Sithole và Zwane), trong khi Mexico cũng mất Cesar Montes ở những phút bù giờ.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Themba Zwane là một trong ba cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở trận khai mạc.

Với kết quả này, Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A, tạo đà tâm lý hưng phấn cho hành trình chinh phục danh hiệu ngay trên sân nhà.

Đội trưởng Wataru Endo chia tay tuyển Nhật Bản trước thềm World Cup 2026

Đội tuyển Nhật Bản đón nhận tổn thất nặng nề khi đội trưởng Wataru Endo chính thức rút khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 do chấn thương mắt cá tái phát.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Endo ngậm ngùi chia tay đội tuyển Nhật Bản.

Ngôi sao 33 tuổi này cũng ngậm ngùi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau tâm thư đầy xúc động, quyết định chuyển sang ủng hộ đội tuyển với tư cách người hâm mộ. Sự vắng mặt của “ cỗ máy quét” nơi tuyến giữa là đòn giáng mạnh vào tham vọng của HLV Hajime Moriyasu trong bảng F khó nhằn.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã thiếu vắng hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Takumi Minamino và Kaoru Mitoma. Hiện tại, Ko Itakura được chọn thay thế vai trò thủ quân, trong khi tiền đạo Shuto Machino được triệu tập bổ sung để lấp đầy khoảng trống lực lượng.

Real Madrid bổ nhiệm Mourinho, trao danh hiệu cho Giáo hoàng Leo XIV

Sáng 12/6, Real Madrid chính thức công bố ký hợp đồng 3 năm với HLV Jose Mourinho, đưa chiến lược gia 63 tuổi trở lại dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải 2028-2029. Để có được sự phục vụ của Mourinho từ Benfica, đội bóng Hoàng gia đã chi trả khoản phí đền bù 15 triệu euro.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

Huấn luyện viên Jose Mourinho trở lại Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Real Madrid gây chú ý khi trao tặng Giáo hoàng Leo XIV danh hiệu thành viên danh dự cao quý, ghi nhận những đóng góp của Ngài đối với hòa bình thế giới sau chuyến thăm Bernabeu ngày 8/6.

Ngoài ra, CLB cũng hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ ngôi sao Bernardo Silva dưới dạng tự do với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028, hứa hẹn mang lại luồng gió mới cho chiến dịch chinh phục các danh hiệu sắp tới.

Ruben Amorim có cơ hội làm lại sự nghiệp tại AC Milan

Sau quãng thời gian không thành công tại Manchester United, HLV Ruben Amorim đang tìm kiếm cơ hội vực dậy sự nghiệp tại AC Milan.

Mexico khởi đầu hoàn hảo trong trận khai mạc World Cup 2026; CA TPHCM và Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2026

HLV Ruben Amorim sắp tái xuất?

Theo nhà báo Matteo Moretto, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang tích cực liên hệ với đội bóng áo sọc đỏ đen và trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí “thuyền trưởng”. Dù thất bại trong việc áp đặt triết lý tại Old Trafford, tài năng của Amorim vẫn được đánh giá cao nhờ những dấu ấn chiến thuật tại Sporting CP trước đây.

AC Milan, đội bóng đang cần một hướng đi mới sau mùa giải biến động, xem đây là lựa chọn tiềm năng. Serie A có thể là môi trường lý tưởng để Amorim khẳng định lại năng lực và chứng minh thất bại ở Anh chỉ là bước lùi tạm thời.

HS

Từ khóa:

#Ninh bình #Trận chung kết #Quốc gia #giành vé vào chung kết #Viettel #Bán kết #Kết quả #Chiến thắng #Chấn động #Đánh bại

Chủ đề Bản tin thể thao

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Liên đoàn Cờ Việt Nam cấm dùng nhóm chat để tuyển chọn kỳ thủ; Trọng tài Brazil cầm còi trận khai mạc World Cup 2026

Liên đoàn Cờ Việt Nam cấm dùng nhóm chat để tuyển chọn kỳ thủ; Trọng tài Brazil cầm còi trận khai mạc World Cup 2026

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Bán kết Cúp Quốc gia 2026: Ninh Bình đối đầu Thể Công, Nam Định chạm trán CA TP HCM; Man Utd chia tay Sancho và “đón” Rashford trở lại; Messi tự tin cùng Argentina bảo vệ ngôi vương World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng...
Campuchia tạo kỳ tích khiến U19 Việt Nam dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á; Scaloni phủ nhận xin ý kiến Messi khi chỉ đạo Argentina

Campuchia tạo kỳ tích khiến U19 Việt Nam dừng bước tại giải U19 Đông Nam Á; Scaloni phủ nhận xin ý kiến Messi khi chỉ đạo Argentina

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Timor Leste trở thành đối thủ mở màn của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026; Mourinho chính thức bắt đầu hành trình tái thiết Real Madrid; Neymar hồi phục tích cực, quyết tâm chinh phục World Cup cùng tuyển Brazil... là những tin chính có trong bản tin thể...
Doanh thu World Cup 2026 dự kiến tăng hơn 70% so với kỳ trước

Doanh thu World Cup 2026 dự kiến tăng hơn 70% so với kỳ trước

Thể thao
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến sẽ thu về hàng tỷ USD từ việc bán vé và các gói dịch vụ cao cấp trong suốt 5 tuần diễn ra Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup), khi quá trình biến FIFA thành một “cỗ máy kiếm tiền” dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino tiếp tục...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh