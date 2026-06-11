Đội bóng rổ U16 Thanh Hóa tự tin lần đầu bước ra sân chơi quốc gia

Mùa hè năm 2026 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của bóng rổ trẻ xứ Thanh khi đội tuyển U16 Thanh Hóa lần đầu tiên chính thức tham dự Giải vô địch bóng rổ U16 quốc gia.

Được thành lập năm 2026, đội tuyển gồm 14 vận động viên là học sinh đang sinh sống, học tập tại Thanh Hóa. Phần lớn các em được đào tạo tại Trung tâm Bóng rổ THBC và đã có nhiều năm thi đấu tại các giải phong trào, giải học sinh các cấp cũng như các sân chơi toàn quốc.

Theo HLV trưởng Liêng Trung Hòa, ý tưởng xây dựng một đội tuyển đại diện Thanh Hóa tham dự giải vô địch quốc gia đã được ấp ủ từ cách đây khoảng 7 năm. Những năm trước, dù chưa thể đưa đội tham dự với tư cách đại diện địa phương, nhiều cầu thủ trẻ của Thanh Hóa vẫn được các đơn vị khác tuyển chọn, thi đấu và giành thành tích cao tại các giải trẻ toàn quốc.

Thanh Hóa từ lâu được xem là một trong những địa phương có phong trào bóng rổ phát triển mạnh tại khu vực phía Bắc. Các đội bóng trẻ từng giành nhiều thành tích đáng chú ý như á quân miền Bắc, hạng ba Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, hạng ba học sinh toàn quốc hay hạng ba giải vô địch quốc gia ở các lứa tuổi lớn hơn.

Tuy nhiên, để đưa một đội bóng trẻ tham dự giải đấu cấp quốc gia đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, cơ sở vật chất và đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa.

Chính vì vậy, những người làm bóng rổ Thanh Hóa đã phải mất nhiều năm nỗ lực kết nối các nguồn lực trước khi hiện thực hóa giấc mơ đưa đội tuyển U16 tham dự giải vô địch quốc gia.

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch từ mùa hè năm 2025 với các đợt tuyển chọn lực lượng, rèn luyện thể lực, thi đấu giao hữu và hoàn thiện chuyên môn.

Trong giai đoạn nước rút, toàn đội tăng cường các bài tập thể lực cường độ cao, đồng thời hoàn thiện chiến thuật và khả năng phối hợp. Những tuần đầu tập luyện không hề dễ dàng khi các cầu thủ phải thích nghi với khối lượng vận động lớn.

Tuy nhiên, nhờ chế độ tập luyện khoa học, kết hợp phục hồi, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, toàn đội hiện có nền tảng thể lực tốt cùng tinh thần sẵn sàng cho giải đấu.

Một trong những khó khăn lớn nhất của đội tuyển trong quá trình chuẩn bị là vấn đề nhân lực và kinh phí. Nhiều vận động viên ở xa trung tâm tập luyện, việc di chuyển gặp không ít trở ngại. Dẫu vậy, hiện nay các cầu thủ được tạo điều kiện thuận lợi với sân tập trong nhà, đội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp cùng sự hỗ trợ về cơ sở vật chất và trang phục thi đấu từ các đơn vị đồng hành.

Giải vô địch bóng rổ U16 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 24/6 do Đà Nẵng đăng cai là sân chơi quy tụ nhiều trung tâm đào tạo mạnh trên cả nước như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân hay đội chủ nhà Đà Nẵng. Đây được xem là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Thanh Hóa tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và khẳng định năng lực.

Dù lần đầu tham dự, đội tuyển U16 Thanh Hóa vẫn đặt mục tiêu lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất giải. Xa hơn, tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ đều hướng đến mục tiêu chinh phục tấm huy chương danh giá, đồng thời góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng rổ trẻ xứ Thanh.

“Chúng tôi mong muốn các em thi đấu hết mình, thể hiện được bản sắc của người Thanh Hóa. Quan trọng hơn cả thành tích là các em trưởng thành hơn sau giải đấu, biết đặt mục tiêu, biết nỗ lực theo đuổi mục tiêu và có trách nhiệm với tập thể”, HLV trưởng Liêng Trung Hòa chia sẻ.

Lần đầu tiên bước ra sân chơi quốc gia, hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách. Nhưng với những người làm bóng rổ trẻ Thanh Hóa, việc có mặt tại Giải vô địch U16 quốc gia 2026 đã là bước khởi đầu quan trọng cho chặng đường đầy hy vọng phía trước.

Hoàng Sơn