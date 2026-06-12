World Cup 2026: Mexico gây ấn tượng với lễ khai mạc đậm đà bản sắc văn hóa

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra trên Sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City đã mang đến cho hàng tỷ khán giả toàn thế giới một màn trình diễn giàu bản sắc văn hóa, đánh dấu sự khởi đầu của kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Các nghệ sĩ trình diễn tại Lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 ở Mexico City, Mexico ngày 11/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nhóm phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 11/6 (rạng sáng 12/6 theo giờ Hà Nội), Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra trên Sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City đã mang đến cho hàng tỷ khán giả toàn thế giới một màn trình diễn giàu bản sắc văn hóa, đánh dấu sự khởi đầu của kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Lễ khai mạc không chỉ mở màn cho giải đấu quy tụ 48 đội tuyển quốc gia, mà còn ghi dấu ấn bởi cách Mexico lựa chọn kể câu chuyện về đất nước mình thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống.

Diễn ra trên Sân vận động Azteca huyền thoại - công trình đầu tiên trong lịch sử đăng cai 3 trận khai mạc World Cup, chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 90 phút trước giờ bóng lăn đã biến nơi này trở thành một không gian lễ hội ngập tràn âm thanh, sắc màu và cảm xúc.

Các tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật dân gian, yếu tố văn hóa bản địa và công nghệ trình diễn hiện đại, qua đó giới thiệu hình ảnh một Mexico vừa gìn giữ truyền thống vừa hướng tới tương lai.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn trình diễn lần đầu tiên của ca khúc chính thức World Cup 2026 mang tên “Dai Dai” do nữ ca sĩ Colombia Shakira và nghệ sĩ Nigeria Burna Boy thể hiện. Việc FIFA lựa chọn 2 nghệ sĩ đến từ Mỹ Latinh và châu Phi cho tiết mục trung tâm được xem là biểu tượng cho tinh thần kết nối các nền văn hóa và sức lan tỏa toàn cầu của bóng đá.

Bên cạnh đó, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của Mexico và khu vực Mỹ Latinh như J Balvin, Maná, Lila Downs, Belinda, Los Ángeles Azules và Alejandro Fernández đã cùng xuất hiện trên sân khấu. Đặc biệt, sự góp mặt của nữ ca sĩ Lila Downs - người nổi tiếng với việc kết hợp âm nhạc đương đại với các ngôn ngữ và giai điệu bản địa Mexico - đã góp phần tôn vinh sự đa dạng văn hóa của quốc gia chủ nhà.

Một trong những nét độc đáo của Lễ khai mạc năm nay là sự tham gia trực tiếp của khán giả trên sân trong nhiều phần trình diễn. Theo FIFA, người hâm mộ không chỉ là người xem, mà còn trở thành một phần của chương trình nghệ thuật thông qua các hoạt động tương tác được thiết kế đặc biệt cho ngày hội khai màn.

Sự kiện cũng mang ý nghĩa lịch sử khi mở đầu cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi 3 quốc gia. Từ Mexico City, ngọn lửa của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ tiếp tục được truyền tới các thành phố đăng cai tại Canada và Mỹ trong hành trình kéo dài hơn 1 tháng tranh tài.

Trong tiếng nhạc, ánh sáng và những tràng pháo tay vang dội trên các khán đài của Sân vận động Azteca, Mexico đã gửi tới thế giới một thông điệp rõ ràng: World Cup 2026 không chỉ là cuộc tranh tài của bóng đá, mà còn là lễ hội của sự đa dạng, kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/world-cup-2026-mexico-gay-an-tuong-voi-le-khai-mac-dam-da-ban-sac-van-hoa-post1116071.vnp