Thanh Hóa xếp thứ 4 toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Karate quốc gia

Sau 8 ngày thi đấu sôi nổi với sự tham gia của gần 1.000 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), sáng 12/6, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra các trận chung kết và bế mạc Giải vô địch trẻ Karate quốc gia năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXXII, năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức thu hút sự tham gia của gần 1.000 VĐV, HLV thuộc 31 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu các lứa tuổi: 10 - 11; 12 - 13; 14 - 15; 16 - 17 và 18 - 22 tuổi dành cho nam và nữ ở những nội dung: Kumite (đối kháng cá nhân, đồng đội), Kata (biểu diễn quyền cá nhân, đồng đội).

Các VĐV tranh tài sôi nổi, quyết liệt tại giải.

Theo Ban tổ chức, mặc dù mật độ thi đấu khá dày song tất các nội dung thi đấu của giải đều diễn ra sôi nổi, kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh chính xác thực lực của các VĐV. Với sự chuẩn bị chu đáo của chủ nhà Thanh Hóa, Giải vô địch trẻ Karate quốc gia năm 2026 đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu, đoàn VĐV và cổ động viên đến tham dự.

Kết quả, đoàn Thành phố Hà Nội đứng Nhất toàn đoàn với thành tích 15 HCV, 11 HCB và 19 HCĐ; đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đứng Nhì với 9 HCV, 11 HCB và 17 HCĐ; đứng thứ Ba là đoàn Quân đội với 7 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Duy Tự trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Kumite cá nhân nam, lứa tuổi 10 - 11.

Là đơn vị đăng cai, đoàn Thanh Hóa cũng khẳng định chiều sâu trong công tác huấn luyện trẻ. Với 56 gương mặt ưu tú nhất thuộc các tuyến trẻ và năng khiếu, dưới sự dẫn dắt sát sao của các HLV giàu kinh nghiệm, đoàn VĐV Thanh Hóa đã giành được tổng cộng 31 huy chương các loại, trong đó có 6 HCV, 7 HCB và 18 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa Đàm Văn Long trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Kumite cá nhân nữ, hạng trên 45kg, lứa tuổi 10 - 11.

Giải vô địch trẻ Karate quốc gia là cơ hội tốt để các VĐV giao lưu, cọ xát chuyên môn với các đối thủ mạnh trên cả nước. Đây cũng là sân chơi để những người làm công tác chuyên môn đánh giá năng lực và lựa chọn các võ sĩ tài năng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các mục tiêu của Karate Việt Nam tại khu vực, châu lục và thế giới.

Đoàn VĐV Thanh Hóa có một giải đấu thành công, để lại dấu ấn chuyên môn cao.

Giải đấu thành công cũng góp phần nhằm tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc của xứ Thanh đến bạn bè trong nước góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của quần chúng Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh Tuân