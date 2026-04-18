Nguồn cung dầu thô toàn cầu biến động, Mỹ trở thành trung tâm xuất khẩu

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển dầu thô từ Trung Đông, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng chảy năng lượng toàn cầu. Trước tình hình này, nhiều quốc gia châu Á đã tăng cường tìm kiếm nguồn cung từ Mỹ, khiến nhu cầu dầu thô của Mỹ tại khu vực này tăng vọt.

Tàu chở dầu thô mang tên “EAGLE SAN JUAN” treo cờ Singapore, vận chuyển dầu thô từ Mỹ, tiến hành dỡ hàng tại cảng Cnergyico của Pakistan, hôm 18 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo ghi nhận, số lượng tàu chở dầu cỡ lớn di chuyển từ châu Á sang Mỹ, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, đã tăng hơn gấp đôi so với thông thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có “một số lượng lớn tàu chở dầu trống đang hướng về Mỹ”, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển này.

Báo Nikkei ngày 17/4 đưa tin khoảng 70 tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC) đang di chuyển theo hướng tới khu vực phía Nam nước Mỹ, cao gấp 2,6 lần mức trung bình năm trước. Đây được xem là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với cân bằng cung-cầu dầu thô.

Các tuyến vận chuyển hiện kéo dài từ Đông Á qua eo biển Malacca, vòng qua châu Phi tới Vịnh Mexico, nơi tập trung các cơ sở xuất khẩu dầu của Mỹ. Hành trình một chiều mất khoảng 60 ngày, làm gia tăng chi phí vận tải và nguy cơ chậm trễ nguồn cung. Do không thể đi qua Kênh đào Panama, các tàu VLCC buộc phải chọn tuyến đường dài hơn, trong khi các tàu chở dầu cỡ nhỏ hơn thuộc nhóm Panamax (50.000–80.000 tấn) được sử dụng để vận chuyển bổ sung qua Thái Bình Dương.

Nhiều tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) trên 200.000 tấn đang di chuyển từ châu Á, đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi và hướng tới Vịnh Mexico. Ảnh: Dữ liệu theo dõi hàng hải MarineTraffic.

Trong bối cảnh đó, xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng mạnh. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần thứ hai của tháng, xuất khẩu dầu thô của nước này đạt 5,23 triệu thùng/ngày, tăng 26% so với tuần trước và lên mức cao nhất trong 7 tháng.

Giới phân tích nhận định, với xu hướng hiện nay, Mỹ, vốn từng nhập khẩu một phần dầu thô từ Canada và các quốc gia khác, đang cho thấy dấu hiệu có thể trở thành nước xuất khẩu ròng dầu thô lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Điều này phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun