Người thầy của nhiều trò giỏi

Đó là thầy giáo Trần Anh Tú, Tổ trưởng bộ môn Sinh học - Giáo dục kinh tế pháp luật, Trường THPT Lê Lợi (xã Thọ Xuân). Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, với sự tận tâm và lòng nhiệt huyết, thầy đã đạt được nhiều kết quả trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo, được học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Thầy giáo Trần Anh Tú và các em học sinh Trường THPT Lê Lợi.

Sau 4 năm theo học Trường Đại học Vinh, chuyên ngành Sinh học, năm 2002 thầy Trần Anh Tú tốt nghiệp và về công tác tại Trường THPT Cầm Bá Thước. Năm 2003, thầy chuyển công tác về Trường THPT Lê Lợi. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và trách nhiệm nghề nghiệp, thầy luôn tâm niệm: “Thầy giỏi mới có trò giỏi”, “Thầy tốt mới dạy trò ngoan”. Do vậy, ngay từ khi là một thầy giáo trẻ, thầy đã xác định cho mình hướng đi và suy nghĩ rõ ràng rằng, mình cần là một tấm gương cho học sinh noi theo. Để làm được điều đó, người giáo viên phải không ngừng trau dồi kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo bằng việc tự học, tự bồi dưỡng và rèn luyện chính mình. Do vậy, thầy đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để vừa giảng dạy vừa tham gia học cao học nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Thầy Tú cho biết: “Tôi luôn lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh, tạo được cho học sinh hứng thú, niềm đam mê với bộ môn, biến áp lực thành động lực để vươn tới. Tôi còn chú ý dạy cho học sinh các phương pháp tự học, tự đọc, tự nghiên cứu, dạy chắc kiến thức nền tảng, sau đó rèn kỹ năng trình bày kiến thức, rèn tư duy suy luận logic; đồng thời luyện đề theo từng chủ đề bài học, từ đó đánh giá kết quả từng học sinh thông qua chữa bài cho học sinh để kịp thời uốn nắn cho từng học sinh trong quá trình dạy học”.

Nhiều năm qua, thầy Tú được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi môn Sinh học và giành nhiều giải cao. Đến nay, thầy đã bồi dưỡng cho 70 học sinh đoạt giải cấp tỉnh môn Sinh học, trong đó có 5 giải nhất, 7 giải nhì, 30 giải ba và 28 giải khuyến khích. Đặc biệt, năm học 2024-2025 lớp 12A1 do thầy chủ nhiệm có 19/19 em đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (5 giải nhất, 11 giải nhì và 3 giải ba, trong đó có 2 giải nhất môn Sinh học do thầy trực tiếp giảng dạy đạt 20/20 điểm).

Thầy giáo Trần Anh Tú trong giờ dạy học.

Không chỉ đạt thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lớp 12A1 có 20/45 học sinh có tổng điểm các môn thi theo khối A, A1, B đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 6 em đạt trên 29 điểm, 17 em đạt điểm 10 các môn Toán, Lý, Hóa. Đặc biệt, em Trịnh Văn Hiếu đạt 29,75 điểm và trở thành đồng thủ khoa khối A00 toàn tỉnh và á khoa toàn quốc; em Đặng Quốc Đạt đạt 28,5 điểm á khoa khối B của tỉnh.

Trong 2 năm học liên tiếp (2023-2024 và 2024-2025), 2 học sinh lớp thầy Tú chủ nhiệm gồm: Lê Anh Tuấn và Mai Thảo Trang giành giải Nhì và Ba Chung kết “Âm vang xứ Thanh” lần thứ XVIII, XIX do Báo và Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa tổ chức.

Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nghiên cứu khoa học gắn với việc đổi mới phương pháp dạy và học, thầy Tú tích cực trong thực hiện các chuyên đề, sáng kiến và vận dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy. Hơn 20 năm công tác, thầy đã có 19 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 2 sáng kiến đạt loại B cấp tỉnh, 8 sáng kiến loại B và 9 sáng kiến loại C cấp ngành.

Với lòng say mê nhiệt tình, sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm, tận tâm, nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”, thầy giáo Trần Anh Tú vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; hai lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê