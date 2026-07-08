Người thầy 17 năm biến ngôi nhà thành “ký túc xá” của những giấc mơ bóng đá

Giữa những ngày hè sôi động của Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026, cái tên Thạch Thành một lần nữa để lại dấu ấn. Đội bóng U10 Thạch Thành vừa xuất sắc giành quyền vào bán kết, và ít ai biết rằng, phía sau thành tích ấy là một hành trình đặc biệt.

Video: HLV Bùi Thế Tài đón các cầu thủ nhí vùng xa về ăn ở, sinh hoạt tại nhà.

Mỗi dịp hè, ngôi nhà của HLV Bùi Thế Tài tại xã Kim Tân lại trở thành nơi sinh hoạt của các cầu thủ nhí thuộc khu vực huyện Thạch Thành (cũ). Những em ở gần có thể đi về mỗi ngày, nhưng với các cầu thủ ở cách sân tập hơn 40 km, việc ăn ở tập trung tại nhà thầy đã trở thành giải pháp để các em có điều kiện tập luyện tốt nhất trước giải đấu.

HLV Bùi Thế Tài chia sẻ: "Có một số bạn cách điểm tập hơn 40 km, phụ huynh làm công nhân, làm nông nghiệp không có điều kiện đưa đón. Thầy tạo điều kiện đưa các con về nhà thầy ăn ở để tập luyện cho tốt hơn".

Đó không phải câu chuyện của riêng một mùa hè. Từ năm 2009 đến nay, người thầy ấy vẫn đều đặn mở cửa ngôi nhà của mình để đón những học trò vùng xa. Với anh, đó đơn giản là cách để những đứa trẻ yêu bóng đá có thêm cơ hội theo đuổi đam mê.

HLV Bùi Thế Tài (áo trắng) và các học trò U8, U10 Thạch Thành tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Đằng sau sự tận tâm ấy còn có sự đồng hành lặng lẽ của cả gia đình.

Những bữa cơm đông vui với hàng chục cầu thủ nhí đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp hè. Chị Hằng - vợ HLV Bùi Thế Tài cùng các thành viên trong gia đình luôn tất bật chuẩn bị bữa ăn, chăm lo sinh hoạt để các em yên tâm tập luyện.

"Năm nào cũng vậy, nấu cơm, chuẩn bị cho các cháu ăn. Vất vả một chút nhưng vui", chị Hằng chia sẻ.

Ở lứa tuổi U8, nhiều em lần đầu tiên phải xa gia đình trong nhiều ngày. Không ít cầu thủ bật khóc vì nhớ bố mẹ. Khi ấy, HLV Bùi Thế Tài không chỉ là người hướng dẫn trên sân cỏ, mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần của các học trò.

HLV Bùi Thế Tài (áo xanh) luôn tâm niệm bản thân phải coi các học trò như con mình.

"Có bạn nhớ nhà, có bạn khóc. Mình chăm như con mình thì các cháu mới yên tâm ở lại tập luyện được. Mình cũng như người cha của các cháu, phải động viên và quan tâm từng chút một", anh tâm sự.

Có lẽ cũng bởi vậy mà sau nhiều năm, ngôi nhà ấy không chỉ lưu giữ những mùa hè tập luyện của các cầu thủ nhí nhiều thế hệ, mà còn trở thành nơi để các thế hệ học trò tìm về.

Theo chị Hằng, nhiều cựu học trò dù đã trưởng thành vẫn thường xuyên ghé thăm thầy cô. Có gia đình năm nào cũng mang quà đến dịp tết, nhưng điều khiến vợ chồng anh chị trân quý nhất vẫn là tình cảm của các học trò.

Nguyễn Đình Huyên (phải) là một trong những học trò của HLV Bùi Thế Tài vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Trong số những học trò trưởng thành từ lớp bóng đá cộng đồng ấy, Nguyễn Đình Huyên là một gương mặt tiêu biểu. Hiện thi đấu cho CLB Đông Á Thanh Hóa, Huyên vẫn dành thời gian đến sân theo dõi, cổ vũ đội bóng quê hương tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình năm nay.

CĐV Thạch Thành luôn mang đến không khí sôi động qua mỗi mùa giải.

U10 Thạch Thành đã điền tên mình vào trận bán kết của mùa giải năm nay.

Mùa giải năm nay, U10 Thạch Thành tiếp tục nối dài niềm tự hào khi giành quyền vào bán kết lứa tuổi U10. Nhưng với HLV Bùi Thế Tài, thành tích chưa bao giờ là đích đến duy nhất.

"Hy vọng các con sẽ tự tin thi đấu, đạt thành tích cao. Qua đó, những bạn thực sự đam mê sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa trên con đường bóng đá trong tương lai".

Hoàng Sơn