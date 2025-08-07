Người say mê với công tác khuyến học

Gần 1 thập kỷ trực tiếp làm công tác khuyến học, Nhà giáo Ưu tú Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa đã gắn bó với công tác khuyến học bằng tất cả niềm say mê, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT).

Nhà giáo Ưu tú Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời của HKH tỉnh, năm 1999 khi đang làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời là một trong những thành viên Ban vận động thành lập HKH tỉnh, ông Vương Văn Việt đã tích cực cùng các thành viên vận động thành lập hội. Đến tháng 5/2000, tại Đại hội HKH tỉnh lần thứ nhất, ông Nguyễn Đình Bưu (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch HKH tỉnh khóa đầu tiên nhiệm kỳ 2000-2005), ông Vương Văn Việt trở thành Phó Chủ tịch HKH tỉnh không chuyên trách. Đến năm 2004, trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Vương Văn Việt đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ký ban hành nhiều quyết định có tính pháp lý làm “chỗ dựa” cho HKH tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động KHKT, xây dựng XHHT. Đặc biệt là Quyết định số 3179/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học Thanh Hóa giai đoạn 2007-2015 phục vụ nhiệm vụ xây dựng XHHT” nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, lập thân lập nghiệp và khuyến khích các tài năng trẻ đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện... mở ra sự ra đời và phát triển của nhiều loại quỹ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở góp phần quan trọng trong công tác KHKT, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đến tháng 8/2016, ông Vương Văn Việt trực tiếp làm công tác khuyến học với vai trò là Chủ tịch HKH tỉnh. Ông chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, còn sức khỏe, được tin tưởng giao trách nhiệm thì phải tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Hoạt động và phong trào của HKH mang tính xã hội, nếu không nhiệt tình, không khéo léo trong vận dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, có sự bàn bạc, thống nhất trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức tốt các hoạt động sát với thực tiễn của địa phương, làm tốt công tác tham mưu xây dựng các mô hình học tập tại cơ sở, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền xây dựng quỹ KHKT"...

Xác định chủ trương khuyến học về nguồn, ông đã cùng với HKH các cấp kêu gọi các tổ chức trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở ngoài nước chung tay phát triển quỹ KHKT, xây dựng quỹ khuyến học gia đình, dòng họ... góp phần chăm lo sự nghiệp trồng người, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Trăn trở với suy nghĩ HKH tỉnh Thanh Hóa phải đi vào thực chất, vững vàng trên hai trụ cột, đó là mọi người dân Thanh Hóa phải trở thành công dân học tập, Thanh Hóa trở thành XHHT và xây dựng quỹ KHKT vững mạnh, ông Vương Văn Việt và HKH tỉnh đã luôn kiên trì đồng hành cùng với các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức nhiều mô hình khuyến học hợp lòng dân, góp phần đẩy mạnh công tác KHKT xây dựng XHHT tại địa phương; xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1,1 triệu hội viên HKH, chiếm 30% dân số toàn tỉnh. Trong đó, số hội viên là đảng viên chiếm tới 90%. Với nhiều cách làm sáng tạo trong việc huy động tài trợ, đóng góp xây dựng quỹ, đến nay, tổng số quỹ khuyến học do tỉnh hội và các hội cơ sở quản lý là hơn 410 tỷ đồng. Bình quân tiền quỹ trên đầu người năm 2024-2025 là 108.000 đồng/người dân. Thanh Hóa là tỉnh có số quỹ khuyến học lớn nhất trong cả nước. Toàn tỉnh đã vận động được hơn 926.550 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 96,85%; có 10.335/11.149 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”; 100% thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”...

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay phong trào KHKT trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn nhất của tỉnh. Hội đã vận động được nguồn quỹ khuyến học lớn, hỗ trợ hàng chục nghìn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Khen thưởng hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng, thu hút hàng triệu lượt người lớn tham gia học tập.

Ông Vương Văn Việt và HKH tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần được Trung ương HKH Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng. HKH tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động các hạng và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 70 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng nhưng vẫn luôn “chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm”, Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt luôn dành trọn sự nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, dốc sức huy động sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh công tác KHKT, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác KHKT, xây dựng XHHT.

Bài và ảnh: Linh Hương