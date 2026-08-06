“Tiếng loa biên phòng” giữa đại ngàn và sóng biển

Giữa những bản làng nơi miền biên viễn hay tại các bến cá tấp nập ven biển, mỗi ngày đều vang lên những bản tin ngắn gọn từ chiếc loa của cán bộ biên phòng. Không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách và pháp luật, tiếng loa ấy còn trở thành cầu nối gắn kết quân với dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tuyên truyền pháp luật cho người dân thông qua “Tiếng loa biên phòng”.

Nhiều địa bàn biên giới hiện nay vẫn còn gặp khó khăn về điều kiện tiếp cận thông tin. Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông cách trở khiến không phải người dân nào cũng có điều kiện tham dự các buổi tuyên truyền tập trung. Đối với đồng bào vùng cao, thời gian chủ yếu dành cho sản xuất trên nương rẫy; còn ngư dân lại thường xuyên bám biển nhiều ngày. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Xuất phát từ yêu cầu đó, mô hình “Tiếng loa biên phòng” được các đồn biên phòng triển khai và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Thay vì chờ người dân đến nghe tuyên truyền, cán bộ biên phòng mang thông tin đến tận nơi bằng loa lưu động. Những bản tin được biên soạn ngắn gọn, lựa chọn đúng nội dung người dân cần biết và phát vào thời điểm phù hợp với sinh hoạt của người dân từng địa phương.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương duy trì nhiều hình thức tuyên truyền. Đối với những bản xa trung tâm, loa lưu động trở thành phương tiện hiệu quả để đưa thông tin đến từng hộ dân.

Thượng tá Lê Anh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, cho biết: “Trước khi phát thanh, các nội dung đều được lựa chọn kỹ lưỡng, biên tập ngắn gọn rồi chuyển sang tiếng dân tộc để bà con dễ tiếp nhận. Điểm đáng chú ý của mô hình là không dừng lại ở việc phát thông tin. Sau mỗi buổi tuyên truyền, cán bộ biên phòng trực tiếp gặp gỡ người dân để giải đáp những nội dung còn vướng mắc, đồng thời tiếp nhận phản ánh về tình hình địa bàn. Qua đó, nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, tội phạm hay các vấn đề phát sinh ở cơ sở được người dân chủ động cung cấp, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời".

Không chỉ phát huy hiệu quả ở tuyến biên giới đất liền, “Tiếng loa biên phòng” còn được triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù của ngư dân vùng biển. Tại Đồn Biên phòng Hải Hòa, cán bộ, chiến sĩ lựa chọn thời điểm tàu cá chuẩn bị rời bến hoặc vừa cập cảng để phát thanh. Đây là khoảng thời gian ngư dân tập trung đông và dễ tiếp nhận thông tin nhất.

Trung tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa, cho biết: “Bên cạnh phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, đơn vị còn thường xuyên cập nhật các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, cảnh báo thiên tai và thông tin thời tiết trên biển. Nhờ được nhắc nhở thường xuyên, nhiều chủ tàu và ngư dân đã hình thành thói quen chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khai thác hải sản. Ý thức duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và không xâm phạm vùng biển nước ngoài được nâng lên rõ rệt”.

Để mô hình luôn giữ được sức lan tỏa, các đơn vị biên phòng thường xuyên đổi mới nội dung phát thanh. Ngoài các quy định của pháp luật, nhiều bản tin còn lồng ghép kiến thức về phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, kỹ năng phòng chống tội phạm, mua bán người và các thông tin phục vụ phát triển kinh tế của địa phương. Theo thống kê, trong 5 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã tổ chức hơn 4.600 buổi phát thanh với sự tham gia của gần 13.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Hàng chục nghìn lượt người dân được tiếp cận thông tin chính thống ngay tại nơi sinh sống và lao động.

Quan trọng hơn, những con số là sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân. Tại nhiều địa phương, đồng bào tích cực tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc; phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới; chủ động cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ những bản làng vùng cao đến các cửa biển, “Tiếng loa biên phòng” đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một phương thức tuyên truyền đơn thuần. Mỗi bản tin phát đi không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng bộ đội biên phòng. Chính từ sự gần gũi, kiên trì và sáng tạo ấy, mô hình đang tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hoàng Lan