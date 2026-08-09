Những cử nhân làm cán bộ thôn

Những cử nhân giữ các vị trí chủ chốt, như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn đang trở thành làn gió mới ở xã vùng cao Thiên Phủ, góp phần đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và xây dựng khu dân cư trong giai đoạn mới.

Anh Lương Văn Chuyền (giữa), Trưởng ban công tác mặt trận thôn Pa Phanh, xã Thiên Phủ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công việc.

Tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị công, anh Hà Văn Đốc (SN 1992, ở bản Na Chiềng) từng đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp như bao bạn bè. Sau nhiều năm bôn ba, tìm kiếm cơ hội việc làm ở những thành phố lớn, anh Đốc quay trở về quê hương và được tiếp nhận vào làm hợp đồng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiên Phủ.

Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, từ ngày 1/7/2026, anh Đốc được Đảng ủy, UBND xã Thiên Phủ tin tưởng lựa chọn đảm nhận cương vị Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn Na Chiềng. Nhận nhiệm vụ mới, anh Đốc xác định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh đã hội ý cấp ủy, ban cán sự thôn, xây dựng kế hoạch giúp bà con trong thôn thay đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung vào trồng luồng, hoa màu và mở rộng du lịch cộng đồng.

“Được Đảng bộ, chính quyền và bà con tín nhiệm giao nhiệm vụ là niềm vinh dự đối với tôi. Để chủ động bắt nhịp với công việc, tôi nắm bắt tình hình khu dân cư, tranh thủ ý kiến của các đảng viên có kinh nghiệm trong chi bộ, những người có uy tín trong khu thôn, bám sát địa bàn, triển khai các nhiệm vụ. Trên cương vị mới, tôi sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể chi bộ đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân” - anh Hà Văn Đốc chia sẻ.

Tại xã, sau sáp nhập thôn, nhiều người trẻ được đào tạo bài bản cũng đã được giao trọng trách ở cơ sở. Anh Lương Văn Chuyền (sinh năm 1999, thôn Pa Phanh), tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị công và đang công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thiên Phủ. Thời gian rèn luyện tại xã chưa nhiều, tuy nhiên cũng phần nào đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh của người dân đến với đảng ủy, chính quyền xã.

Anh Lương Văn Chuyền chia sẻ: “Thôn Pa Phanh được sáp nhập từ bản Lở và bản Bâu với 202 hộ dân, 985 nhân khẩu và 62 đảng viên. Trước đây, trưởng ban công tác mặt trận thường được giao cho những cán bộ có nhiều kinh nghiệm, nên bản thân tôi cũng không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác ở xã, cùng lợi thế của người trẻ trong công tác tuyên truyền, dân vận, tôi đã cùng với chi ủy kêu gọi, vận động các tổ chức ở cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia các chương trình an sinh xã hội tại thôn”.

Thời gian gần đây, với sự năng động của các cán bộ trẻ, thôn Pha Phanh đã vận động người dân huy động các nguồn lực để lắp đặt 30 đèn năng lượng mặt trời; phối hợp với cựu chiến binh và hội nông dân xã đổ bê tông nền nhà ở giúp 2 hộ dân trong thôn là gia đình có công với cách mạng. “Trong phát triển kinh tế, tôi đã tham mưu cho ban chi ủy, ban quản lý bản mở rộng diện tích trồng rừng, nhất là cây luồng; phối hợp với doanh nghiệp tại địa phương hướng dẫn, đào tạo cho người cao tuổi tham gia lớp học ngành mây tre đan, qua đó tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho những người cao tuổi tại địa phương”, anh Chuyền cho biết thêm.

Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ, Phan Văn Đại cho biết: “Xã Thiên Phủ trước đây có 13 bản, sau khi sắp xếp còn lại 6 thôn, nhân sự trong các thôn đều được sắp xếp, bố trí hài hòa giữa những cán bộ trước đây có kinh nghiệm và năng lực công tác thực tiễn. Tất cả cán bộ ở 6 thôn đều có trình độ đại học, cao đẳng. Đó là điều kiện thuận lợi giúp các nhiệm vụ của thôn được giải quyết nhanh chóng kịp thời, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai đầy đủ tới Nhân dân”.

Bài và ảnh: Tiến Đạt