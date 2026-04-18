Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Với 46 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Lê Đình Thao đã viết nên hành trình nhân ái chan chứa tình người. Mỗi giọt máu anh trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và đằng sau đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng.

Anh Lê Đình Thao (bên phải) được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hiến máu tình nguyện.

Từ trước năm 2007, khi phong trào HMTN chưa phổ biến, nhiều người còn do dự vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh Lê Đình Thao, cán bộ Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (Sở Xây dựng) đã mạnh dạn làm công việc ý nghĩa này. Thời kỳ ấy, anh Thao làm nhân viên ở bến xe nội tỉnh nên thường xuyên phải đi tuyến về các huyện. Trong những lần đi về các địa phương, nếu gặp tai nạn giao thông xảy ra trên đường, anh đều xuống giúp đỡ, đưa nạn nhân vào bệnh viện. Nếu chẳng may có người nguy kịch, cần máu gấp thì anh luôn sẵn sàng hiến tặng.

Trong tâm niệm của anh Thao, mỗi giọt máu cho đi đã nối dài sự sống, thắp sáng hy vọng và tiếp thêm nghị lực cho nhiều bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Bởi thế, dù đã 52 tuổi và 46 lần HMTN, nhưng mỗi khi có đợt phát động hay những lúc bệnh viện cần tiếp máu khẩn cấp, anh vẫn sẵn sàng sẻ chia dòng máu của mình cho người bệnh. Thời gian đầu mới tham gia, anh Thao còn để ý xem sức khỏe của mình thế nào, nhưng qua nhiều lần hiến máu, anh thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Vì thế mà từ khi chưa lấy vợ, đến lúc lập gia đình rồi có những đứa con, anh vẫn luôn sẵn sàng hiến máu để cứu sống người bệnh.

Dù không khoác áo blouse trắng, anh Lê Đình Thao vẫn được coi là người “cấp cứu” thầm lặng trong những thời khắc “thập tử nhất sinh”. Bởi ngoài 46 lần HMTN có giấy chứng nhận, anh Thao còn tham gia ngân hàng máu sống để giúp đỡ những bệnh nhân cần máu trong tình huống khẩn cấp.

Những năm gần đây, phong trào HMTN ở Thanh Hóa được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp hơn, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, anh Thao thường xuyên tham dự các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức như: “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”, ngày hội “Giọt hồng xứ Thanh”, “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt”... Với anh, “máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu”, vậy nên khi còn sức khỏe anh vẫn hiến máu để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, anh Thao còn thường xuyên chia sẻ với vợ con về cảm xúc của bản thân khi tham gia hiến máu, về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, về sự sống được nối dài nhờ những giọt máu hiến tặng... Câu chuyện của anh đã gieo vào lòng những người thân yêu sự đồng cảm để cả gia đình cùng viết nên hành trình nhân ái mang tên “hiến máu cứu người”. Vợ anh - chị Lê Thị An đến nay đã tham gia hiến máu được 13 lần; con gái anh là Lê Thị Thư đang học đại học cũng đã tham gia hiến máu 2 lần. Trong gia đình anh Thao, cách mà họ trân trọng sự sống, trân trọng con người đã được gieo mầm và lan tỏa như thế.

Với lời chia sẻ giản dị, hành động ý nghĩa của anh Thao cùng các thành viên trong gia đình, không ít bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp từng băn khoăn, lo lắng về việc HMTN đã thay đổi nhận thức và tham gia hiến máu. Ngoài hiến máu, gia đình anh Thao còn truyền cảm hứng, gắn kết mọi người cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến nay, cá nhân anh Thao đã tuyên truyền, vận động được gần 500 người tham gia hiến máu, trong đó cơ quan anh hầu hết mọi người đều tham gia, có người đã hiến tới 11 lần.

Ghi nhận những đóng góp và cống hiến của anh trong phong trào HMTN, năm 2017, anh Lê Đình Thao được UBND phường An Hưng (cũ) trao tặng danh hiệu “công dân gương mẫu”, gia đình anh được công nhận “gia đình kiểu mẫu”. Ngoài ra, anh còn được nhận nhiều Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2025, anh Lê Đình Thao vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN. Đây là niềm động viên, khích lệ to lớn để anh tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn nữa cho phong trào HMTN tỉnh nhà.

“Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, đôi khi người ta quên mất rằng, điều ý nghĩa nhất không nằm ở vật chất mà ở sự cho đi. “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, thông điệp này vô cùng ý nghĩa nên còn sức khỏe, tôi và các thành viên trong gia đình vẫn sẽ tiếp tục hiến máu để cứu giúp những người bệnh qua cơn nguy kịch”, anh Thao chia sẻ.

Bài và ảnh: Tố Phương