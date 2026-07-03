Người đứng đầu - “đòn bẩy” của chuyển đổi số

Sau nhiều năm triển khai, thực tế cho thấy thành công của chuyển đổi số không còn phụ thuộc chủ yếu vào hạ tầng hay nguồn lực đầu tư. Điều tạo nên sự khác biệt giữa các địa phương, cơ quan chính là vai trò, quyết tâm và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chủ trương, thể chế và nguồn lực cho chuyển đổi số đã cơ bản được bảo đảm. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ. Thực tế, ở không ít nơi, chuyển đổi số vẫn bị coi là nhiệm vụ của bộ phận công nghệ thông tin, trong khi người đứng đầu chưa trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Hệ quả là dữ liệu còn phân tán, các hệ thống thiếu kết nối, nhiều dịch vụ công trực tuyến chưa phát huy hiệu quả, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đó chính là biểu hiện của tư duy “chuyển đổi số để hoàn thành chỉ tiêu”, thay vì chuyển đổi số để thay đổi phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ. Khi người đứng đầu chưa coi dữ liệu là tài sản chiến lược, chưa sử dụng các nền tảng số trong điều hành hằng ngày thì rất khó tạo ra sự thay đổi trong cả bộ máy.

Những hạn chế này cũng được chỉ rõ tại hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” ở Thanh Hóa, với thực trạng tiến độ triển khai ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa đồng đều, dữ liệu thiếu đồng bộ và việc kết nối, chia sẻ còn hạn chế. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở cơ sở, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những tồn tại đó cho thấy điểm nghẽn cốt lõi không chỉ nằm ở công nghệ hay nguồn lực mà chính là năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Yêu cầu người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chuyển đổi số có ý nghĩa quyết định, bởi chỉ khi người lãnh đạo thực sự đổi mới tư duy quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng điều hành thì cả hệ thống mới vận hành đồng bộ và hiệu quả. Ngược lại, nếu người đứng đầu vẫn điều hành theo phương thức truyền thống và coi chuyển đổi số là việc của bộ phận chuyên môn thì dù đầu tư nhiều nguồn lực cũng khó tạo ra đột phá.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của người đứng đầu trong chuyển đổi số càng trở nên quan trọng. Muốn bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả, người đứng đầu phải tiên phong đổi mới tư duy quản trị, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và xóa bỏ tư duy cục bộ trong quản lý, điều hành.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một nhiệm vụ chuyển đổi số chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành hiệu quả, dữ liệu được kiểm chứng, có người sử dụng thực tế và mang lại giá trị thiết thực. Đây cũng là thước đo năng lực của người đứng đầu, bởi hiệu quả chuyển đổi số phải được thể hiện bằng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chứ không phải những báo cáo hay con số mang tính hình thức.

Nguyễn Hường