Người dân Phong Ý (Cẩm Thủy) dọn dẹp bùn đất sau lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống

Chiều 30/9, sau khi nước lũ trên sông Mã rút dần, người dân tổ dân phố Phong Ý (xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa) khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường làng, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

Video: Người dân Phong Ý, xã Cẩm Thủy khẩn trương dọn dẹp sau lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kết hợp với mưa lớn nhiều ngày, từ đêm 29/9, mực nước sông Mã dâng cao bất ngờ, gây ngập lụt hàng trăm hộ dân ven sông ở xã Cẩm Thủy. Cao điểm rạng sáng 30/9, nước tràn vào nhà, có nơi ngập gần 2 mét. Nhờ sự chủ động của bà con và sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân được bảo đảm an toàn tính mạng.

Đến chiều hôm nay (30/9) nước lũ rút dần, nhiều khu vực trên cao tại tổ dân phố Phong Ý, xã Cẩm Thủy lộ ra lớp bùn đất dày đặc bám khắp đường làng, ngõ xóm và trong từng hộ gia đình.

Không chậm trễ, người dân nơi đây đã đồng loạt bắt tay vào dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống và bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn.

Ngay khi nước vừa rút, các tuyến đường và khu dân cư tại Phong Ý nhanh chóng trở thành công trường dọn vệ sinh.

Người dân trang bị chổi, xẻng, cuốc, cào để xúc bùn, rửa nền nhà, thu gom rác thải. Một số hộ còn thuê máy móc để giải phóng lượng phù sa ứ đọng.

Bà Trần Thị Nga, người dân địa phương cho biết: “Nước lên nhanh, ngập gần 2m, nhiều đồ đạc bị hư hỏng. Khi nước vừa rút, gia đình tôi huy động tất cả các thành viên xúc bùn, rửa sân để tránh ô nhiễm, dịch bệnh”.

Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng diễn ra trong tinh thần đoàn kết. Người dân vừa dọn dẹp vừa động viên nhau, chung tay làm sạch môi trường sau lũ.

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng chức năng, xe cơ giới được điều động để dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khử khuẩn nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Phong Ý đang dần hồi phục sau lũ, và việc khẩn trương vệ sinh, bảo vệ môi trường được coi là bước đầu tiên để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường.

Hiện nhiều khu dân cư ven sông vẫn đang bị ngập lụt. Những nơi lũ đã rút, chính quyền địa phương khuyến cáo bà con Nhân dân tranh thủ nước xuống đến đâu dọn đến đó, khẩn trương vệ sinh nhà cửa, đường làng, giữ gìn môi trường sau lũ.

Hoàng Đông