Đường tỉnh 524 qua xã Tân Tiến “chờ” được cải tạo, nâng cấp

Tuyến đường tỉnh 524 qua địa bàn xã Tân Tiến hiện xuống cấp nghiêm trọng. Dù là trục giao thông huyết mạch, nhưng mặt đường nhỏ hẹp, chằng chịt “ổ voi”, “ổ gà”.

Tuyến đường tỉnh 524 đoạn qua xã Tân Tiến có nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng.

Tuyến đường tỉnh 524 qua xã Tân Tiến có chiều dài hơn 2,6km, mặt đường nhựa rộng 5,5m, song có khoảng 1,9km (từ thôn 1 đến thôn 9) đã xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Quan sát trực tiếp tại tuyến đường cho thấy, hai bên lề đường, phần kết cấu nhựa đã bị bong tróc chỉ còn lớp đất nền, trong khi phần lòng đường nhiều vị trí lổn nhổn đá. Nhiều vị trí có độ sâu đáng kể, đọng nước sau những trận mưa lớn, tạo thành “bẫy” nguy hiểm với người, phương tiện qua lại.

Đoạn qua thôn 2, xã Tân Tiến có nhiều điểm mặt đường bong tróc, nền lổn nhổn đá.

Anh Nguyễn Văn Cường ở thôn 1, xã Tân Tiến, cho biết: “Tuyến đường này rất nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, tới đây mùa mưa còn phức tạp nữa. Các cháu đi học rất khó khăn, bà con giáo dân địa phương đi lễ sáng sớm cũng có nhiều người ngã. Bản thân tôi nhà gần đây phải chạy ra đỡ các ông bà, các cháu rất nhiều lần rồi”.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc lưu thông, sự xuống cấp của tuyến đường tỉnh 524 đoạn qua xã Tân Tiến còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sức khỏe của người dân.

Theo bà Phạm Thị Hương ở thôn 2, xã Tân Tiến: "Đoạn đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa thì ngập nước đi lại khó khăn, mùa nắng thì bụi mù mịt. Người dân ở hai bên đường rất khó chịu bởi đóng cửa thì ngột ngạt, nhưng mở cửa thì bụi phủ bàn ghế đồ đạc”.

Sự xuống cấp của tuyến đường đe dọa trực tiếp tới an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông.

Tiếp nhận phản ánh của Nhân dân, UBND xã Tân Tiến đã nhiều lần gửi kiến nghị mong tỉnh và các ngành chức năng quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 524 đoạn từ thôn 1 đến thôn 9. Tuy nhiên, đến nay việc cải tạo, nâng cấp vẫn chưa được thực hiện.

Để khắc phục tạm thời, tháng 5 vừa qua UBND xã đã bố trí kinh phí trám dặm, vá lại nền đường ở những điểm xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, do lưu lượng xe đi lại nhiều nên phần mặt đường lại hư hỏng, bong tróc.

Mặt đường bong tróc, sụt lún hai bên tạo thành “sống trâu” giữa đường.

Ông Phạm Bá Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết: "Tuyến đường tỉnh 524 có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các xã huyện Nga Sơn (cũ). Tuy nhiên do không được duy tuy, bảo dưỡng thường xuyên nên tại nhiều điểm đã xuống cấp, hư hỏng. Trong đó, đoạn qua xã Tân Tiến đã xuống cấp 3-4 năm nay nhưng chưa được sửa chữa gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Chính quyền và Nhân dân địa phương mong muốn tỉnh sớm bố trí kinh phí để nâng cấp tuyến đường”.

Lê Hòa