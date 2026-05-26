Người dân đổ ra biển Sầm Sơn “giải nhiệt” giữa những ngày nóng đỉnh điểm

Thời tiết Thanh Hóa bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của mùa hè với nền nhiệt phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng đến chiều khiến nhiều người dân tìm đến biển Sầm Sơn để tránh nóng.

Ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn vào cuối giờ chiều 26/5, nhiều khu vực bãi tắm ken đặc người dân và du khách xuống biển giải nhiệt sau một ngày nắng nóng gay gắt. Dù mới là đầu tuần, lượng người đổ về biển đã rất đông.

Từ khoảng 17 giờ, khi nắng bắt đầu dịu bớt, các tuyến đường dẫn xuống biển Sầm Sơn trở nên nhộn nhịp. Người dân mang theo phao bơi, đồ chơi trẻ em, nước uống nối nhau đổ ra bãi biển. Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên không khí đặc trưng của mùa hè.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ ra biển sau một ngày nắng nóng như đổ lửa.

Những đứa trẻ thích thú nô đùa trong làn nước, chạy chân trần trên bãi cát, tiếng cười vang lên không ngớt giữa không gian mặn mòi gió biển.

Chị Nguyễn Minh Trang, trú tại phường Hạc Thành, cho biết từ khi các con bắt đầu nghỉ hè cũng là lúc thời tiết bước vào cao điểm nắng nóng nên chiều nào gia đình chị cũng đưa con ra biển. “Ở nhà rất nóng và ngột ngạt, ra biển vừa mát hơn, vừa để các cháu vui chơi, vận động ngoài trời”, chị Trang chia sẻ.

Dọc bãi biển, lực lượng cứu hộ liên tục túc trực trên các chòi quan sát, thường xuyên phát loa nhắc nhở du khách chú ý an toàn, không bơi xa bờ và hỗ trợ kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Giữa cái nóng oi nồng của những ngày đầu hè, nhiều người đi tắm biển vẫn không quên quàng khăn, che kín mặt để tránh nắng. Trong thời tiết gay gắt, được ngâm mình giữa làn nước biển mát lạnh trở thành cách “giải nhiệt” hiệu quả, giúp người dân xua tan cảm giác oi bức sau một ngày nắng nóng kéo dài.

Sau cả ngày làm việc trong nền nhiệt cao, nhiều người chọn biển như một khoảng nghỉ để tìm lại cảm giác dễ chịu.

Theo người dân địa phương, đây là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè nhưng mức nhiệt đã ở ngưỡng gay gắt, không khí ngoài trời nóng rát và hầm hập ngay cả khi chiều muộn. Vì vậy, lượng người tìm đến biển tăng mạnh dù mới chỉ là đầu tuần.

Khi mặt trời dần khuất xuống phía chân trời, bãi biển Sầm Sơn càng trở nên đông đúc hơn.

Những nhóm du khách ngồi dọc bờ cát hóng gió, trẻ nhỏ nghịch cát bên mép sóng; nhiều gia đình không xuống tắm mà chỉ đơn giản tận hưởng không khí biển mát lành sau ngày dài oi bức.

Trong ánh hoàng hôn phủ trên mặt biển, Sầm Sơn những ngày này không chỉ là điểm du lịch mùa hè mà còn trở thành nơi người dân tìm về để “trốn nóng”, tìm lại cảm giác dễ chịu giữa những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Hoàng Đông