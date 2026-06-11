Người dân dần thích ứng với xăng E10

Từ ngày 1/6, tất cả các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã đưa xăng E10 ra thị trường. Tuy mới triển khai một thời gian ngắn nhưng sản lượng bán ra của doanh nghiệp đầu mối tăng dần, người tiêu dùng cũng đã dần thích ứng với loại nhiên liệu xanh này.

Người dân mua xăng sinh học E10 tại Cửa hàng số 8 - Petrolimex.

Tại các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex trong tỉnh, hoạt động bán hàng từ ngày 1/6 đến nay diễn ra thông suốt, lượng xăng bán ra ổn định. Hiện nay, 100% các cửa hàng của hệ thống đã đồng loạt chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10. Người dân khi đi đổ xăng tại đây đã được nhân viên cửa hàng hướng dẫn, giải thích nên dần quen và tin tưởng vào khả năng vận hành của loại nhiên liệu mới.

Là lái xe taxi công nghệ, anh Lê Văn Dương, phường Đông Quang đã đổ xăng E10 từ ngày 1/6 đến nay. Sau 10 ngày sử dụng nhiên liệu mới, xe của anh chạy ổn định, không xảy ra vấn đề bất thường.

Anh Dương cho biết: “Qua theo dõi hàng ngày tôi thấy xăng này khá ổn, không có vấn đề như nhiều người đồn đoán. Chủ trương triển khai xăng E10 của nhà nước hoàn toàn đúng đắn, vì loại nhiên liệu này giúp bảo vệ môi trường chung nên những người làm dịch vụ taxi công nghệ như chúng tôi rất đồng tình ủng hộ".

Với một chiếc xe máy số sử dụng đã lâu năm, ban đầu chị Lê Minh Thư, phường Đông Sơn cũng có chút băn khoăn về độ tương thích của xăng E10, nhưng sau 2 lần đổ xăng sử dụng thực tế, chị hoàn toàn yên tâm. Theo chị Thư, xe vận hành vẫn bình thường, đi lại ổn định. Được nhân viên bán xăng giải thích, biết loại nhiên liệu này thân thiện với môi trường nên chị càng tin tưởng hơn.

Người dân đến đổ xăng E10 tại trạm xăng dầu số 661, phường Hạc Thành.

Khảo sát một số đơn vị kinh doanh xăng dầu trong tỉnh cho thấy, lượng tiêu thụ xăng E10 đang tăng dần. Đến thời điểm hiện tại, khách hàng đến mua xăng không còn nhiều thắc mắc như những ngày đầu. Nguồn cung tại các hệ thống bán lẻ được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tâm lý hoang mang trong cộng đồng người tiêu dùng.

Đại diện trạm xăng dầu số 661, phường Hạc Thành chia sẻ: “Cửa hàng chúng tôi đã đưa xăng E10 bán ra thị trường được hơn 10 ngày rồi. Nguồn cung xăng dầu của chúng tôi vẫn đầy đủ, sẵn sàng đáp ứng cho khách hàng. Qua thống kê hàng ngày, lượng xăng bán ra vẫn ổn định như dòng xăng trước đây. Hầu hết khách hàng đến mua không còn băn khoăn, chưa thấy phản ánh điều gì".

Nguồn cung xăng sinh học E10 đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

Để thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng E10, các doanh nghiệp cung ứng trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp chính đã được triển khai đồng bộ và mang tính hệ thống nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng ở tất cả các công đoạn, từ khâu pha chế, tồn trữ, vận chuyển từ tổng kho đến kho trung chuyển, từ kho đến hệ thống cửa hàng xăng dầu...

Mục tiêu là nhằm đảm bảo chất lượng xăng dầu phân phối đến người tiêu dùng được duy trì ở mức cao nhất và tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật theo Quy chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ động chuẩn bị tốt về hạ tầng nên việc triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống bán lẻ đã giúp thị trường thông suốt ngay từ những ngày đầu áp dụng.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, các nghiên cứu trong nước, quốc tế và thực tiễn sử dụng xăng E10 tại nhiều quốc gia trong nhiều năm qua chưa ghi nhận loại nhiên liệu này gây hỏng động cơ hay làm nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng đưa ra một số khuyến nghị như: không nên để xe quá lâu không hoạt động; dù sử dụng xăng E10 hay bất kỳ loại nhiên liệu nào khác, người dùng cũng cần tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất...

Trước sự xuất hiện của một số thông tin chưa kiểm chứng trên không gian mạng về chất lượng xăng E10, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng. Việc sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ là thay đổi thói quen tiêu dùng mà còn là bước đi quan trọng trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh.

Hương Hạnh