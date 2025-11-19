Người có uy tín hết lòng vì công việc tập thể

Nhiều năm qua, với vai trò là người có uy tín, ông Lục Văn Quýnh ở thôn Trường Ngọc, xã Cẩm Thủy đã tích cực vận động Nhân dân tham gia XDNTM, phát triển kinh tế.

Ông Lục Văn Quýnh (bên trái) vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả. Ảnh: Xuân Anh

Đến thôn Trường Ngọc hỏi thăm nhà ông Lục Văn Quýnh ai cũng biết. Thấy khách đến nhà, ông Quýnh vui vẻ, tạm gác công việc của gia đình để đón khách. Trong căn nhà khang trang, vừa rót nước, ông vừa kể cho chúng tôi nghe chuyện vận động Nhân dân tham gia XDNTM. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM ở thôn Trường Ngọc gặp rất nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước... Trước thực trạng này, ông Quýnh cùng với các tổ chức đoàn thể của thôn tích cực tuyên truyền vận động người dân góp công, góp của làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn. Trong quá trình vận động, có những hộ chưa nhiệt tình tham gia công việc của thôn, ông đến tận nhà trao đổi, giải thích để các hộ hiểu được ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

Ông Lục Văn Quýnh chia sẻ: "Để người dân tích cực tham gia công việc của thôn, của xã, bản thân mình phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của người dân, căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng hộ dân để vận động phù hợp. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với những người có uy tín khác để nâng cao hiểu biết, nhất là nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... trong công việc của mình".

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, trong đó có vai trò của ông Quýnh, người dân thôn Trường Ngọc đã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất để làm đường giao thông, chỉnh trang nhà ở, làm vệ sinh môi trường. Từ năm 2020 đến nay, Nhân dân thôn Trường Ngọc đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hơn 2.000 ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhờ đó, diện mạo thôn có nhiều đổi thay. Hiện nay, 100% đường giao thông của thôn được cứng hóa, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt 62 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,84%, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 91,7%...

Cùng với việc vận động người dân tham gia XDNTM, ông Quýnh còn vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Bên cạnh đó, ông còn hướng dẫn các hộ dân trong thôn cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, cây rau màu, củ sắn dây...

Qua tìm hiểu thực tế được biết, những năm trước đây vườn của nhiều hộ dân trong thôn Trường Ngọc bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Từ khi được ông Quýnh hướng dẫn cải tạo vườn tạp, nhiều hộ trong thôn đã phát quang cỏ dại, tận dụng diện tích đất trong vườn trồng cây ăn quả, cây rau màu để phục vụ cho sinh hoạt. Việc cải tạo vườn tạp đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, sản phẩm làm ra không chỉ đủ sinh hoạt cho gia đình, mà còn cung cấp cho thị trường.

Không chỉ tích cực tham gia công việc tập thể, ông Quýnh cũng là người đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Với việc phát triển mô hình kinh tế tổng hợp mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình ông từ 350 đến 400 triệu đồng.

Với những đóng góp của mình, ông Lục Văn Quýnh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, trong đó được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách dân tộc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xuân Anh