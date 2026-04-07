Người cao tuổi Mường Lát: Lan tỏa “bóng cả - gốc bền” trong nhiệm kỳ mới

Sáng 7/4, Đại hội đại biểu Người cao tuổi xã Mường Lát lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp, với sự tham dự của các hội viên tiêu biểu đại diện cho lớp người “cây cao bóng cả” trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi xã không ngừng được củng cố, phát triển với 11 chi hội, gần 500 hội viên. Dấu ấn nổi bật là sự lan tỏa sâu rộng của phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. Người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở, duy trì 4 CLB văn hóa, thể thao với khoảng 100 hội viên; phối hợp xóa nhà tạm cho 5 hộ gia đình; vận động các dòng họ ký cam kết phòng, chống ma túy, không di cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật.

Phát huy uy tín, hội viên đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới và mối quan hệ hữu nghị với Nhân dân nước bạn Lào. Trên lĩnh vực kinh tế, toàn xã có 22 hội viên làm kinh tế giỏi, thu nhập gần 100 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa hằng năm đạt 90%...

Đồng chí Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị Hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi vào các nhiệm vụ then chốt của địa phương; thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi; đồng thời không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Mẫu mực - Tuổi cao - Gương sáng”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Người cao tuổi xã Mường Lát phấn đấu 100% chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội yếu kém; 100% chi hội xây dựng được quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Hội tiếp tục phối hợp xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên; trên 70% người cao tuổi tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi; duy trì và nhân rộng các mô hình CLB văn hóa, thể thao; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Chấp hành Hội người cao tuổi xã Mường Lát lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã Mường Lát và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Nguyễn Thị Thu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồ Thuỷ (CTV)