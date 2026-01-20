Một năm Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng: Quyền lực, đối đầu và chia rẽ

Ngày 20/1 đánh dấu tròn một năm Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Từ việc ký ban hành 228 sắc lệnh hành pháp cho đến áp đặt các mức thuế quan diện rộng, tổng thống Mỹ đã tái định hình nền kinh tế, các đường biên giới và vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế.

Ông Donald Trump nhậm chức tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ảnh: AP.

Ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2025 và nhanh chóng khẳng định vai trò trung tâm của mình trong đời sống chính trị nước Mỹ. Ông cho rằng các mức thuế quan cùng hàng loạt chính sách kinh tế cứng rắn đã thúc đẩy tạo việc làm, kích thích đầu tư và nâng cao thu nhập, đồng thời khẳng định kế hoạch chống lạm phát của chính quyền đang đi đúng hướng.

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Trump tiếp tục theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trên hết”, đoạn tuyệt với cách tiếp cận đa phương của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden. Dưới thời chính quyền ông Trump, quân đội Mỹ đã tiến hành các chiến dịch quân sự tại Iran và Venezuela, trong khi Washington lần lượt rút khỏi hàng chục tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, làm xói mòn vai trò truyền thống của Mỹ trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Ông Trump cũng tự nhận đã đóng vai trò trung gian giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột quốc tế, trong đó có chiến sự tại Dải Gaza. Ông tuyên bố đã “kết thúc tám cuộc chiến”, song thực tế cho thấy cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn bế tắc và chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc trong tương lai gần.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine “trong vòng 24 giờ” sau khi nhậm chức. Ảnh: Getty.

Trong nước, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump phản ánh rõ sự chia rẽ sâu sắc của xã hội Mỹ. Theo số liệu tổng hợp của Real Clear Politics, tính đến ngày 18/1, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chỉ đạt 42,4%, trong khi tỷ lệ phản đối lên tới 55,2%.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới vì thế được xem là phép thử mang tính sống còn đối với chính quyền Tổng thống Trump. Đảng Dân chủ cho rằng người dân Mỹ chưa hề cảm nhận được lợi ích thực chất từ các chính sách kinh tế mà ông Trump ca ngợi, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp nhập cư cứng rắn đang gây tổn hại cho nền kinh tế và thị trường lao động.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong một cuộc biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư ở trung tâm thành phố Los Angeles vào ngày 8 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đầu tháng này, ông Trump đã cảnh báo các nghị sĩ Cộng hòa rằng nếu họ không giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng Dân chủ sẽ “tìm cớ để luận tội” ông - một phát biểu cho thấy nỗi ám ảnh thường trực của ông trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội và sự mong manh của quyền lực chính trị mà ông đang nắm giữ.

