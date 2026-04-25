Ngọc Mỹ tỏa sáng, Đông Á Thanh Hóa thắng “chung kết ngược”

Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PVF-CAND ở trận đấu mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua trụ hạng V.League 2025/2026. Bàn thắng duy nhất của Ngọc Mỹ giúp đội bóng xứ Thanh có được 3 điểm quý giá, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

PVF-CAND gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Bước vào cuộc đối đầu được ví như “chung kết ngược”, cả hai đội đều lựa chọn lối chơi thận trọng. PVF-CAND là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Mahmoud đánh đầu cận thành ở phút 10, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Thanh Hóa nhanh chóng đáp trả bằng những pha lên bóng bên cánh phải, nơi Văn Thắng hoạt động năng nổ, song các tình huống dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác.

Thế trận giằng co kéo dài trong phần lớn thời gian hiệp 1. Thanh Hóa kiểm soát bóng tốt hơn, chủ động tổ chức lối chơi, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đội khách. Ở chiều ngược lại, PVF-CAND cũng không dễ triển khai tấn công trước lối chơi áp sát và kỷ luật của đội chủ nhà.

Ngọc Mỹ đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng khiến khán đài sân Thanh Hóa như nổ tung.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 62. Từ một tình huống phản công nhanh bên hành lang phải, bóng được treo chính xác vào vòng cấm để Ngọc Mỹ băng vào đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Pha lập công không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn giúp Thanh Hóa giải tỏa áp lực tâm lý.

Sau bàn thua, PVF-CAND buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách gia tăng sức ép trong những phút cuối, tạo ra một số tình huống nguy hiểm, trong đó có pha đánh đầu vọt xà ở phút 78. Tuy nhiên, hàng thủ Thanh Hóa đã chơi tập trung và kỷ luật, giữ vững lợi thế đến hết trận.

Ở quãng thời gian bù giờ, Thanh Hóa chủ động lùi sâu đội hình, ưu tiên phòng ngự để bảo toàn thành quả. Sự chắc chắn nơi tuyến dưới giúp đội bóng xứ Thanh đứng vững trước các đợt tấn công cuối cùng của đối thủ.

Đông Á Thanh Hóa tạm thời tạo được khoảng cách 8 điểm với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng.

Chung cuộc, chiến thắng 1-0 giúp Đông Á Thanh Hóa có được 20 điểm sau vòng đấu này, tạm thời tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt điểm số mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Trong khi đó, thất bại khiến PVF-CAND tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Đội bóng này vẫn dậm chân ở vị trí áp chót với 13 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm và đối diện áp lực rất lớn trong những vòng đấu quyết định sắp tới.

Hoàng Sơn