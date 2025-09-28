Ngoại trưởng Nga: Moscow và Washington nhất trí nối lại đối thoại song phương

Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow và Washington đã nhất trí tổ chức vòng tham vấn thứ ba về các vấn đề song phương còn tồn đọng ngay trong mùa Thu năm nay.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov họp báo bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ ngày 27/9/2025. Ảnh: JOHN PENNEY/PASSBLUE

Ngoại trưởng Lavrov xác nhận: “Đối thoại giữa Nga và Mỹ về vấn đề thị thực, hoạt động của các Đại sứ quán, tài sản ngoại giao cũng như các khía cạnh khác liên quan đến hoạt động thường nhật của các phái bộ ngoại giao vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã tiến hành 2 vòng tham vấn và tôi cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhất trí tổ chức vòng thứ 3 ngay trong mùa Thu này”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng, các cuộc tham vấn là cần thiết nhằm giải quyết những bất đồng kéo dài trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội khôi phục các kênh đối thoại chính thức.

Ông cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng vòng tham vấn tới sẽ cho phép hai bên trao đổi thực chất, thẳng thắn và xây dựng, đặc biệt về các lĩnh vực hợp tác còn có thể duy trì bất chấp khác biệt chính trị”.

Theo giới phân tích, việc nối lại tham vấn thể hiện tín hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, do những căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine, an ninh châu Âu và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Hai vòng tham vấn trước đó được tiến hành trong năm qua đã tập trung vào hợp tác lãnh sự, các vấn đề nhân đạo và một số khía cạnh an ninh chiến lược.

Trước đó, ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo 1 ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có những đánh giá tích cực về cuộc hội đàm trên.

Bà Zakharova nêu rõ: “Bầu không khí mang tính xây dựng, thực sự là một cuộc làm việc. Hai bên đã thảo luận chương trình nghị sự sau hội nghị thượng đỉnh Anchorage, với trọng tâm là tình hình xung quanh Ukraine, và một lần nữa, tiếp nối những hiểu biết đã đạt được ở Alaska và tìm kiếm con đường giải quyết hòa bình. Dĩ nhiên, phía Mỹ cũng nêu vấn đề xử lý các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng. Một chương trình nghị sự sâu rộng về quan hệ song phương cũng được đề cập”.

