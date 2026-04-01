Ngoại trưởng Mỹ: Venezuela cần giai đoạn chuyển tiếp trước khi tổ chức bầu cử tự do và công bằng

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên Fox News mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Venezuela sẽ phải bước vào một giai đoạn chuyển tiếp chính trị trước khi tổ chức các cuộc bầu cử “tự do và công bằng”, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua những biến động lớn về quyền lực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời phỏng vấn trên Fox News ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng tiến trình dân chủ tại Venezuela là điều không thể tránh khỏi, song sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Tuyên bố của ông Rubio được đưa ra sau sự kiện gây tranh cãi hồi tháng 1, khi quân đội Mỹ tiến hành một chiến dịch đột kích tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Chiến dịch này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã lên nắm quyền điều hành đất nước với vai trò lãnh đạo lâm thời của Venezuela. Ảnh: Reuters

Sau khi ông Maduro bị lật đổ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã lên nắm quyền điều hành đất nước với vai trò lãnh đạo lâm thời. Chính quyền mới được cho là hoạt động dưới sự giám sát và ảnh hưởng đáng kể từ phía Mỹ, trong bối cảnh Washington tuyên bố sẽ “quản lý” Venezuela trong giai đoạn hậu khủng hoảng.

Không chỉ dừng lại ở Venezuela, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang gia tăng sức ép đối với Cuba – một đồng minh lâu năm của Caracas.

Kinh tế Cuba bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm từ Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba, đồng thời đe dọa áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục cung cấp dầu thô cho đảo quốc này. Các biện pháp này đã khiến tình hình năng lượng tại Cuba trở nên nghiêm trọng hơn, với các đợt mất điện diện rộng ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 10 triệu người dân.

Giới chức y tế Cuba cảnh báo rằng khủng hoảng năng lượng không chỉ gây gián đoạn sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống y tế, làm gia tăng rủi ro tử vong đối với các bệnh nhân nặng, đặc biệt là trẻ em mắc ung thư.

Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ tại khu vực. Họ cho rằng cách tiếp cận của chính quyền Trump – bao gồm việc can thiệp quân sự, kiểm soát tài nguyên dầu mỏ và gây áp lực kinh tế lên các quốc gia làm gia tăng căng thẳng địa chính trị tại Mỹ Latinh.

Vân Bình

Nguồn: Reuters