Ngoại trưởng Mỹ, Nga trao đổi về triển vọng chấm dứt xung đột tại Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Manila (Philippines),tập trung trao đổi về quan hệ song phương và các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Manila, Philippines, ngày 22 tháng 7, trao đổi về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/7, hai bên đã thảo luận về quan hệ Mỹ - Nga cũng như sự cần thiết phải sớm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau cuộc gặp, hai ngoại trưởng không trả lời các câu hỏi của báo giới liên quan đến lập trường của Nga đối với Iran hay triển vọng chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Trước cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Rubio cho biết, cuộc xung đột tại Ukraine đã ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ giữa Washington và Moscow, khiến hai bên gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn mong muốn tìm kiếm những lĩnh vực có thể hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định Washington tiếp tục ưu tiên thúc đẩy chấm dứt xung đột. Ông Rubio cũng cho biết các cuộc đàm phán hòa bình hiện đang rơi vào bế tắc, song nhận định có thể đã xuất hiện những điều kiện mới tạo cơ hội để nối lại đối thoại.

Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục căng thẳng vì xung đột Ukraine, đồng thời Washington cũng đang phải đối mặt với những diễn biến phức tạp tại Trung Đông sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trong thời gian gần đây.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/7 cho biết ông đã có cuộc trao đổi với hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner về các biện pháp thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc trao đổi với hai đặc phái viên Mỹ diễn ra trong bầu không khí “tích cực và có ý nghĩa”, tập trung vào việc tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa tiến trình hòa bình đến gần hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trao đổi với các đặc phái viên Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner về việc đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ảnh: AFP.

Cũng trong ngày 22/7, Tổng thống Zelensky đã tiếp Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker và Tư lệnh Phái bộ Đặc biệt NATO, Trung tướng Curtis Buzzard tại thủ đô Kyiv để thảo luận về các nội dung hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Một trong những nội dung trọng tâm là việc triển khai giấy phép cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo công nghệ của Mỹ. Hai bên cũng trao đổi về kế hoạch cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine theo cơ chế hỗ trợ ưu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời thúc đẩy thỏa thuận hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) giữa hai nước. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các thỏa thuận này dự kiến sẽ sớm được hoàn tất.

Theo giới phân tích, các động thái mới nhất cho thấy Ukraine đang theo đuổi đồng thời hai hướng đi: thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình thông qua Washington, đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp các cuộc thương lượng không đạt kết quả. Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào cũng phải đi kèm các bảo đảm an ninh đáng tin cậy, trong đó có việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Thúy Hà

Nguồn: The Korea Times/Turkiyetoday