Ngoại trưởng Mỹ: Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” nhằm vào Iran đã kết thúc giai đoạn chính

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận chiến dịch quân sự mang tên “Cơn thịnh nộ sử thi” (Epic Fury) nhằm vào Iran, được triển khai từ cuối tháng 2, đã hoàn tất giai đoạn chính.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại họp báo, ông Rubio cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn này”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm leo thang xung đột. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo với Quốc hội về việc kết thúc chiến dịch.

Theo các nguồn tin quốc tế, chiến dịch này nằm trong nỗ lực rộng hơn của Washington nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân và an ninh hàng hải, đặc biệt tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Dù chiến dịch đã khép lại, Mỹ vẫn duy trì các hoạt động quân sự phòng vệ trong khu vực, bao gồm bảo vệ tuyến hàng hải và áp đặt phong tỏa nhằm hạn chế ảnh hưởng của Iran. Washington khẳng định sẽ không chủ động nổ súng, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

Động thái tuyên bố kết thúc chiến dịch diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa hai bên được nối lại, với kỳ vọng đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Ở chiều ngược lại, Iran nhiều lần bác bỏ cách tiếp cận của Mỹ, cho rằng không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng và cảnh báo sẽ tiếp tục đối đầu nếu bị gây sức ép.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: CCTV

Ngày 5/5 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, mặc dù phía Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại, nhưng các hoạt động quân sự và đe dọa của Washington tại khu vực vẫn đang gia tăng. Ông nhấn mạnh rằng, Mỹ đang áp dụng chính sách “gây áp lực tối đa” đối với Iran. Tuy nhiên, Tehran sẽ không chấp nhận bị ép buộc phải đáp ứng các yêu cầu từ phía Mỹ dưới sức ép này. Phát biểu của ông Pezeshkian phản ánh lập trường nhất quán của Iran: phản đối việc vừa gây sức ép vừa thúc đẩy đàm phán, đồng thời khẳng định nước này sẽ không nhượng bộ trước các chính sách mang tính áp đặt.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV