Ngoại trưởng Mauritius: sẽ nỗ lực thu hồi quần đảo Chagos từ Anh

Trong bối cảnh Anh sẽ tạm hoãn thỏa thuận chuyển giao lại quần đảo Chagos cho Mauritius do vấp phải sự phản đối của Mỹ, Ngoại trưởng Mauritius, ông Danandjai Ramful ngày 11/4 cho biết, nước này sẽ nỗ lực để thu hồi quần đảo Chagos từ Anh.

Hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy toàn cảnh từ trên không của đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. Ảnh: AP.

Ông Ramful đưa ra tuyên bố trên bên lề Hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 9 tổ chức cùng ngày ở thủ đô Port Louis của Mauritius. Ông nhấn mạnh Mauritius sẽ “không tiếc công sức” thông qua “mọi biện pháp ngoại giao hoặc pháp lý” để đòi lại quần đảo này. Ông Ramful khẳng định chủ quyền của Mauritius đối với quần đảo Chagos “gắn với công lý”, đồng thời là “sự khẳng định lại” kết quả của cuộc đấu tranh kéo dài hơn 50 năm dựa trên luật pháp quốc tế.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Anh ra tuyên bố cho biết do sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, London quyết định tạm hoãn kế hoạch chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius.

Năm 1966, Anh cho Mỹ thuê đảo Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất và là vị trí chiến lược ở giữa Ấn Độ Dương, giữa châu Á và châu Phi, để xây dựng căn cứ không quân. Ảnh: Forcesnews.

Quần đảo Chagos nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, cách Mauritius khoảng 750 km về phía đông bắc, được tách khỏi Mauritius vào năm 1965 trong thời kỳ thuộc địa. Năm 1966, Anh cho Mỹ thuê đảo Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất và là vị trí chiến lược ở giữa Ấn Độ Dương, giữa châu Á và châu Phi, để xây dựng căn cứ không quân. Ngày 22/5/2025, Anh và Mauritius đã ký thỏa thuận về việc chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius. Theo thỏa thuận, căn cứ quân sự Diego Garcia sẽ được Mauritius cho Anh và Mỹ thuê lại.

Tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc Anh chuyển giao chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius là “cực kỳ sai lầm”. Liên quan các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Anh từng từ chối để quân đội Mỹ sử dụng căn cứ Diego Garcia cho hoạt động này, khiến ông Donald Trump không hài lòng; sau đó London đồng ý cho Mỹ sử dụng căn cứ này cho “mục đích phòng thủ cụ thể và giới hạn”.

Quan hệ giữa Anh và Mỹ đang căng thẳng trong những tuần gần đây liên quan đến cuộc xung đột của Mỹ cùng Israel và Iran. Hiện nay, Anh đang dẫn đầu một liên minh gồm hơn 30 quốc gia để bảo vệ các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, mà không có sự tham gia của Mỹ trong các cuộc đàm phán ban đầu.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Aljazeera.