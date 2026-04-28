Ngoại trưởng Iran: “thói quen phá hoại” của Mỹ đang làm chậm tiến trình ngoại giao

Trong một phát biểu đưa ra mới đây trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg (Nga), Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã đổ lỗi cho sự chậm chạp trong tiến trình ngoại giao giữa Iran và Mỹ là do Mỹ tiếp tục “những thói quen phá hoại” của mình.

Ngoại trưởng Araghchi nói: "Những lý do chính khiến tiến trình ngoại giao diễn ra chậm chạp là do Mỹ tiếp tục những thói quen phá hoại của mình, đặc biệt là việc họ khăng khăng đưa ra những yêu cầu vô lý, thường xuyên thay đổi lập trường, sử dụng ngôn từ đe dọa và liên tục thất hứa."

Ông Araghchi nói rằng Iran sẽ đưa ra quyết định thích hợp về tiến trình ngoại giao hiện tại, có tính đến những kinh nghiệm trước đây, “đặc biệt là hai cuộc tấn công quân sự (của Mỹ và Israel) nhằm vào nước này giữa lúc đàm phán ngoại giao, cũng như việc Mỹ lạm dụng các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế”.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự sẵn sàng của Nga trong việc hỗ trợ chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và thiết lập hòa bình trong khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các tiến trình ngoại giao theo hướng đó sẽ dẫn đến kết quả thuận lợi cho hòa bình và ổn định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) chào đón Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) tại St. Petersburg, Nga, ngày 27 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Yonhap.

Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Nga đang hỗ trợ Iran dưới nhiều hình thức, bao gồm chuyển giao thông tin và công nghệ, các chuyên gia phân tích rằng việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước đã trở thành một biến số quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran và Tổng thống Nga diễn ra ngay sau khi vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Mỹ và Iran sụp đổ vào ngày 25/4. Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu dự định cử Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tới Pakistan, quốc gia trung gian, nhưng đã đột ngột hủy chuyến đi vào ngày dự kiến.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua