Iraq sẽ trấn áp các lực lượng dùng lãnh thổ tấn công các nước vùng Vịnh

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi ngày 21/5 đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết đối với những cá nhân liên quan nếu có bằng chứng cho thấy lãnh thổ Iraq bị sử dụng làm nơi xuất phát cho các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Iraq tuyên bố không dung thứ bất kỳ ai tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào các nước vùng Vịnh từ lãnh thổ của mình. Ảnh: Anadolu.

Theo người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq Sabah al-Numan, chỉ đạo được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq do ông al-Zaidi chủ trì. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao UAE kêu gọi Iraq “khẩn cấp và vô điều kiện” ngăn chặn “mọi hành động thù địch” xuất phát từ lãnh thổ nước này.

Ông al-Zaidi khẳng định chính phủ Iraq phản đối việc sử dụng lãnh thổ hoặc không phận Iraq để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Arab và các nước trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Baghdad sẽ xử lý dứt khoát vấn đề này.

Cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq cũng tái khẳng định lập trường lên án các vụ tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và UAE.

Ông al-Numan cho biết: “Cuộc họp đã xem xét các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan tới những vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia và UAE. Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của hai nước”. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ không dung thứ cho bất kỳ cá nhân hay nhóm nào tìm cách đe dọa an ninh Iraq, cũng như an ninh của các quốc gia anh em và các nước trong khu vực, đồng thời cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sự ổn định và chủ quyền quốc gia.”

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao UAE cho biết nước này “lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố phản bội bằng thiết bị bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Iraq”. Theo bộ này, một trong các thiết bị bay không người lái đã nhằm vào Nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Abu Dhabi hôm 18/5, đánh trúng một máy phát điện nằm bên ngoài khuôn viên nhà máy.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út thông báo đã đánh chặn và phá hủy 3 thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận nước này từ không phận Iraq. Iraq sau đó đã ra tuyên bố chính thức lên án vụ tấn công.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu