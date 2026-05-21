EU nỗ lực nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính dài hạn cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã ký bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô, mở đường cho khoản giải ngân trị giá 3,2 tỷ euro dự kiến được thực hiện vào giữa tháng 6 tới.

EU và Ukraine ký bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thỏa thuận được Ủy ban châu Âu ký kết ngày 20/5 tại Brussels. Khoản hỗ trợ sẽ được triển khai sau khi Quốc hội Ukraine hoàn tất thủ tục phê chuẩn theo quy định.

Gói hỗ trợ tài chính này là một phần trong chương trình hỗ trợ quy mô lớn hơn của EU dành cho Ukraine, với tổng giá trị khoảng 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026–2027. Mục tiêu của chương trình là giúp Kiev duy trì hoạt động ngân sách, ổn định kinh tế và đáp ứng các nhu cầu tài chính trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022, EU đã trở thành một trong những đối tác hỗ trợ lớn nhất của Ukraine, cung cấp viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo. Brussels cho biết các gói hỗ trợ mới nhằm giúp Ukraine duy trì khả năng vận hành của nhà nước, đồng thời hỗ trợ quá trình tái thiết và cải cách kinh tế.

Các chương trình hỗ trợ tài chính vĩ mô của EU thường đi kèm những điều kiện liên quan đến cải cách quản trị, minh bạch tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, giới chức châu Âu nhấn mạnh việc duy trì hỗ trợ cho Ukraine vẫn là ưu tiên chiến lược của khối trong bối cảnh tình hình an ninh tại Đông Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Việc ký kết bản ghi nhớ lần này được xem là bước đi tiếp theo trong nỗ lực của EU nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính dài hạn cho Ukraine, đồng thời củng cố cam kết hỗ trợ của châu Âu đối với Kiev trong giai đoạn tới.

EU là một trong những đối tác hỗ trợ lớn nhất về tài chính cho Ukraine. Ảnh: Yahoo finance

Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 26/2 thông báo hội đồng điều hành của quỹ này đã phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine, cho phép tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD, vài ngày sau cột mốc tròn 4 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng này thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5. Các nhân viên của IMF và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên về khoản tài trợ này hồi tháng 11/2025. Tuy nhiên, chương trình này phụ thuộc vào việc đảm bảo các cam kết tài chính và thông qua ngân sách, cùng các yếu tố khác.

Lê Hà

Nguồn: Reuters, Yahoo finance