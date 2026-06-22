Ngoại trưởng Iran: Cơ chế mới ở Lebanon là “thử nghiệm đầu tiên” về sự hiểu biết giữa Mỹ và Iran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, thử thách thực sự đầu tiên đối với những tiến triển đạt được tại Thụy Sĩ sẽ là một cơ chế mới được thiết lập nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh tái diễn ở Lebanon.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, thử thách thực sự đầu tiên đối với những tiến triển đạt được tại Thụy Sĩ sẽ là một cơ chế mới được thiết lập nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh tái diễn ở Lebanon. Ảnh: Aa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi đã ca ngợi những nỗ lực hòa giải của Pakistan và Qatar, nói rằng họ đã đạt được “tiến bộ lớn” hướng tới việc chấm dứt chiến tranh Lebanon và thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Iran và Mỹ.

Ông viết: “Những nỗ lực hòa giải không mệt mỏi của Pakistan và Qatar đã mang lại tiến triển lớn trong việc chấm dứt chiến tranh Lebanon”, đồng thời chỉ ra việc miễn trừ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu, việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, việc giải phóng một số tài sản bị đóng băng và một kế hoạch tái thiết và phát triển lớn cho Iran. Ông nhấn mạnh: “Thử thách thực sự đầu tiên: Nhóm giải quyết xung đột ở Lebanon”.

Lời bình luận dường như đề cập đến một điều khoản trong tuyên bố chung do các nhà trung gian hòa giải Qatar và Pakistan đưa ra sau gần 18 giờ đàm phán tại Thụy Sĩ. Theo tuyên bố, Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập một cơ chế giảm xung đột bao gồm hai nước và chính phủ Lebanon, với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan trong quá trình này. Cơ chế này nhằm mục đích “đảm bảo việc tuân thủ chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon” theo bản ghi nhớ thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran cũng lưu ý đến những tiến triển khác trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ. Ông viết: “Việc xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu được miễn trừ, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, một số tài sản bị đóng băng được giải phóng, và một kế hoạch tái thiết và phát triển lớn được khởi động cho Iran.” Đây là những diễn biến khá quan trọng đối với Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 22/6 đưa tin, sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, nhóm đàm phán Iran cho biết thỏa thuận đạt được bao gồm 5 điểm chính. Ảnh: VCG.

Trong khi đó, Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 22/6 đưa tin, sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, nhóm đàm phán Iran cho biết thỏa thuận đạt được bao gồm 5 điểm chính: 1. Để củng cố lệnh ngừng bắn ở Lebanon, một cơ chế giám sát sẽ được thiết lập, trong đó Iran sẽ tham gia. 2. Về vấn đề quản lý eo biển Hormuz, một đường dây nóng đã được thiết lập để đảm bảo việc mở cửa trở lại eo biển một cách dần dần. 3. Iran sẽ chỉ bước vào giai đoạn cuối cùng của đàm phán sau khi Điều 13 của Bản ghi nhớ Iran-Mỹ được thực hiện. 4. Iran và Qatar đã ký một bản ghi nhớ thực hiện về việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran. 5. Mỹ đã ban hành một văn bản về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong 60 ngày đối với dầu mỏ, sản phẩm hóa dầu và các dẫn xuất của Iran.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh sau khi Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Mặc dù Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin Iran đóng cửa eo biển nhưng theo phân tích của công ty tình báo hàng hải Windward công bố hôm 21/6, tổng cộng 12 tàu đã đi qua eo biển, giảm so với 35 lượt tàu đi qua vào ngày hôm trước.

Thanh Vân