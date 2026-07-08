Ngoại trưởng Cuba chỉ trích chính sách cấm vận của Mỹ tại Đại hội đồng LHQ

Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/7 về sự cần thiết chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Washington tiến hành "cuộc chiến đa chiều, phi truyền thống" nhằm vào Cuba trong gần 70 năm qua, đồng thời cho rằng các biện pháp cấm vận ngày càng khắc nghiệt hơn, gây ra những tác động nghiêm trọng đối với đời sống người dân trên đảo quốc Caribe.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu tại phiên họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 27 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: VCG

Theo ông Rodriguez, ngoài lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài nhiều thập kỷ, Mỹ còn triển khai nhiều biện pháp mang tính chất ngoài lãnh thổ chưa từng có tiền lệ nhằm gây ra khủng hoảng nhân đạo và làm mất ổn định toàn diện đất nước Cuba. Ông cũng cáo buộc một số quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ liên tục đưa ra những lời đe dọa sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào Havana.

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh những tác động nhân đạo đối với người dân nước này đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây, khiến chất lượng cuộc sống suy giảm, sinh kế bị ảnh hưởng, cơ hội phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội bị hạn chế, đồng thời dẫn đến tình trạng vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các quyền con người của người dân Cuba.

Ông Rodriguez bác bỏ quan điểm của Washington rằng lệnh cấm vận không nhằm vào người dân Cuba, đồng thời cho rằng thực tế trên đảo quốc này đã chứng minh điều ngược lại.

Theo Ngoại trưởng Cuba, tổng thiệt hại kinh tế do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra kể từ khi được áp đặt đến nay đã lên tới 178,7 tỷ USD, tính theo giá hiện hành.

Ông Rodriguez cũng cho rằng các biện pháp mà Cuba đang phải đối mặt là một phần trong chuỗi hành động vi phạm luật pháp quốc tế và có thể trở thành tiền lệ đối với các quốc gia khác trong tương lai. Vì vậy, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các giá trị nền tảng của LHQ, Hiến chương LHQ cũng như luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Rodriguez đồng thời tái khẳng định Havana luôn theo đuổi mục tiêu bảo vệ hòa bình, chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, sự thật và công lý.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua.