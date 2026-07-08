Nghiên cứu mới phát hiện mối liên hệ giữa sức khỏe tim mạch và nguy cơ suy giảm trí nhớ

Một nghiên cứu mới cho thấy ngay cả khi chưa mắc bệnh tim, sự suy giảm nhẹ chức năng tim cũng có thể liên quan đến những tổn thương vi thể ở não tại các vùng liên quan đến trí nhớ và nhận thức. Phát hiện này mở ra triển vọng xác định sớm những người có nguy cơ suy giảm nhận thức và mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Một nghiên cứu mới phát hiện mối liên hệ giữa sức khỏe tim mạch và nguy cơ suy giảm trí nhớ. Ảnh chụp màn hình.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thực hiện và công bố trên The Journal of Neuroscience đã theo dõi 73 người tham gia trong khoảng 3,5 năm nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa chức năng tim và những thay đổi ở não bộ theo thời gian.

Các nhà nghiên cứu đánh giá chức năng tim của người tham gia thông qua phân suất tống máu thất trái (LVEF), chỉ số phản ánh tỷ lệ máu được tim bơm ra khỏi tâm thất trái sau mỗi nhịp co bóp. Sau đó, nhóm nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) hiện đại kết hợp với các bài kiểm tra trí nhớ và nhận thức để đánh giá những thay đổi của não bộ.

Kết quả cho thấy những người có chỉ số LVEF thấp hơn ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu có xu hướng xuất hiện nhiều tổn thương vi thể hơn tại chất xám của não trong quá trình theo dõi. Đáng chú ý, mối liên hệ này được ghi nhận ngay cả ở những người không mắc suy tim hoặc các bệnh tim mạch rõ rệt.

Các tổn thương chủ yếu xuất hiện tại hồi đai và hồi lưỡi – những vùng não tham gia điều hòa trí nhớ, cảm xúc và xử lý thông tin thị giác. Đây cũng là các khu vực thường bị ảnh hưởng sớm ở người mắc bệnh Alzheimer.

Theo nhóm nghiên cứu, những biến đổi vi thể này có thể trở thành dấu ấn sinh học giúp nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức, thậm chí trước khi các tổn thương có thể được phát hiện bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường hoặc khi người bệnh xuất hiện triệu chứng rõ rệt.

Các chuyên gia cho rằng phát hiện mới tiếp tục củng cố bằng chứng về mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe tim mạch và sức khỏe não bộ. Việc duy trì chức năng tim khỏe mạnh thông qua lối sống lành mạnh, kiểm soát huyết áp, cholesterol và các yếu tố nguy cơ tim mạch không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tim mà còn có thể góp phần bảo vệ chức năng nhận thức khi về già.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý đây là nghiên cứu quan sát, vì vậy chưa thể khẳng định sự suy giảm chức năng tim là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương não hoặc làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Họ cho rằng, cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn và thời gian theo dõi dài hơn để làm rõ mối quan hệ nhân quả cũng như cơ chế tác động giữa tim và não.

Bích Hồng

Nguồn: The Journal of Neuroscience, EurekAlert, Live Science.