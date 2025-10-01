Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Nghĩa tình trong mưa lũ

Tuấn Anh
(Baothanhhoa.vn) - Bão số 10 đã gây mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất đá nghiêm trọng tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khó khăn, tình người, sự tử tế lại lan tỏa mạnh mẽ. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm đã không quản chia cắt, ngập lụt, nhanh chóng hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu để người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân trong vùng lũ.

Không quản ngại mưa lũ, ngập lụt, đêm tối... những nhu yếu phẩm thiết yếu đã được chính quyền, các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ thiện nguyện trong và ngoài tỉnh kịp thời trao đến tay Nhân dân vùng ngập lụt do bão lũ.

Ông Lê Văn Hoàng, thôn Tam Hòa, xã Công Chính cho biết: “Chúng tôi là những gia đình hiện đang phải sống trong vùng tâm lũ, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đã đến tận nơi chia sẻ khó khăn, trao cho chúng tôi những phần quà, chúng tôi rất cảm động và biết ơn”.

Nghĩa tình trong mưa lũ

Các nhà hảo tâm chuẩn bị các suất ăn, nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ người dân vùng lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đến thời điểm này, Thanh Hóa có gần 15.000 ngôi nhà bị ngập nước; hàng nghìn người dân phải sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà; một số khu dân cư vẫn trong tình trạng bị chia cắt, cô lập tạm thời, nhu cầu về nguồn lực để hỗ trợ chính quyền các địa phương và Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai là rất lớn.

Cùng với các lực lượng chức năng, những ngày qua, các đơn vị, doanh nghiệp, các câu lạc bộ thiện nguyện đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ. Trước mắt là hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo cho Nhân dân vùng lũ không bị đói, rét.

Nghĩa tình trong mưa lũ

Các lực lượng chức năng triển khai hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện Nguyện Xanh cho biết: “Nắm bắt những thông tin về thiệt hại do bão số 10 gây ra, chúng tôi đã phát động hội viên mua sắm các nhu yếu phẩm thiết yếu, xây dựng kế hoạch để kịp thời tiến vào vùng lũ hỗ trợ Nhân dân nhanh nhất”.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi liên tục phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn cứu trợ bằng nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các nhà hảo tâm, đồng thời, tiếp tục kêu gọi nguồn ủng hộ, xây dựng kế hoạch đảm bảo phân bổ đúng người, đúng địa phương và đảm bảo an toàn cho các đoàn cứu trợ”.

Nghĩa tình trong mưa lũ

Các nhà hảo tâm chuẩn bị đồ dùng thiết yếu để cứu trợ người dân vùng lũ.

Bão số 10 khiến hàng nghìn gia đình trên địa bàn Thanh Hóa bị mất mát, thiệt hại tài sản, nhà cửa, phải đối diện với rất nhiều khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, mà còn nhân lên tinh thần tương thân tương ái - truyền thống tốt đẹp của dân tộc mỗi khi thiên tai xảy ra. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là lời động viên, là biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc.

Tuấn Anh

