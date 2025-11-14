Nghị viện EU thông qua mục tiêu khí hậu mới đến năm 2040

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 13/11 đã thông qua kế hoạch của EU nhằm giảm 90% lượng khí thải nhà kính vào năm 2040, đồng thời cho phép chuyển 5% mục tiêu này sang các quốc gia bên ngoài khối thông qua tín chỉ carbon, mở đường cho việc trở thành luật của EU.

Tin liên quan: EU nhất trí về mục tiêu mới nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Khí thải từ các ống khói của nhà máy Yara France ở Montoir-de-Bretagne gần Saint-Nazaire, Pháp. Ảnh: Reuters.

Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hướng tới trung hòa carbon của EU đồng thời mở đường để kế hoạch này được đưa vào luật của khối.

Cách tiếp cận này được xem là sự thỏa hiệp khó khăn nhằm dung hòa khác biệt giữa các quốc gia, trong bối cảnh nhiều chính phủ đang chịu sức ép gia tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ.

Mặc dù vậy, mức giảm 90% được cho là vẫn thấp hơn khuyến nghị của các cố vấn khoa học của EU, những người cho rằng liên minh cần cắt giảm mạnh hơn nữa để giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C, ngưỡng được coi là cần thiết để tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn được đánh giá là tham vọng hơn so với cam kết của nhiều nền kinh tế lớn khác.

Trước đó, các Bộ trưởng khí hậu EU đã đạt được thỏa thuận về mục tiêu khí hậu nói trên, giúp khối có được lập trường thống nhất trước khi tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) ở Brazil.

Sau đó, EP và các quốc gia thành viên sẽ đàm phán chi tiết cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. EU cho biết sẽ xây dựng các tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt đối với tín chỉ carbon được phép sử dụng, nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất của các cam kết giảm phát thải.

Cùng ngày, Nghị viện châu Âu cũng bỏ phiếu thông qua việc nới lỏng một số quy định về môi trường và trách nhiệm doanh nghiệp trong EU nhằm giảm gánh nặng hành chính và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Thanh Giang

Nguồn: European Parliament, Reuters.