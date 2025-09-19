EU nhất trí về mục tiêu mới nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Ngày 18/9, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về mục tiêu cắt giảm khí thải chung để trình bày tại Hội nghị lần thứ 30 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới tại Brazil.

Lòng sông khô cạn do hạn hán, tại Boretto, đông bắc Parma, Italy, ngày 15/6/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Các bộ trưởng môi trường của EU đã nhóm họp tại Brussels khi sắp đến thời hạn chót khối 27 nước thành viên phải đưa ra cam kết tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) vào tuần tới.

Các nước thành viên không thể nhất trí về mục tiêu tham vọng về khí hậu, do đó các bên đã thỏa hiệp bằng một “tuyên bố ý định” nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính khoảng từ 66,25-72,5% so với mức của năm 1990.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lars Aagaard, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Tiện ích Đan Mạch, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, hoan nghênh các nước thành viên có thể đạt được sự đồng thuận, đồng thời nhấn mạnh EU đang và sẽ duy trì vị trí tiên phong trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu trên thế giới.

EU đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng hiện là bên cam kết mạnh nhất về hành động chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Khối này hy vọng đưa ra cam kết đầy tham vọng tại COP30 vào tháng 11 tới, nhưng nhiều tháng đàm phán giữa các nước thành viên trôi qua mà không đạt thỏa thuận, buộc EU phải vội vã tìm giải pháp vào phút chót.

Các quốc gia EU đang bất đồng về đề xuất của Ủy ban châu Âu về mục tiêu khí hậu năm 2040 là giảm 90% lượng khí thải nhà kính ròng. Dự kiến, kế hoạch 2040 sẽ là cơ sở để định hình cam kết năm 2035 của khối này.

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015, gần 200 quốc gia phải đưa ra các chính sách cập nhật, bao gồm mục tiêu nghiêm ngặt hơn về giảm phát thải đến năm 2035 và một kế hoạch chi tiết để đạt điều đó trước thềm COP30.

EU đã lỡ hạn chót vào tháng 2 năm nay để công bố mục tiêu cùng kế hoạch thực hiện nói trên. Do đó, thời gian đã được gia hạn đến tháng 9./.

Theo TTXVN