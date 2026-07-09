Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Nghị quyết nêu rõ thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu... Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng với những khó khăn nội tại chưa khắc phục hoàn toàn và những vấn đề phát sinh; tình hình thiên tai, thời tiết cực đoan tiềm ẩn rủi ro sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo áp lực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế và công tác quản lý, điều hành.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt nghiêm, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; các Kết luận của Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là 10 nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, tập trung quán triệt chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm theo tiến độ từng tháng, quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện; phát huy hiệu quả thể chế, chính sách, giải pháp mới ban hành; “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc”, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%; bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án, công trình trọng điểm

Trong đó, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%. Khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của toàn bộ ngành, lĩnh vực, địa phương. Điều hành đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ; hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, nhà ở và hạ tầng thiết yếu; kiểm soát đầu cơ, nợ xấu, bảo đảm lành mạnh hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Quản lý chặt chẽ tài chính - ngân sách nhà nước, chống thất thu, lạm thu, nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ; chống chuyển giá và lãng phí. Sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vào hoạt động; khẩn trương xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại một số địa phương trọng điểm.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, hạ tầng chiến lược, các công trình có sức lan tỏa cao, nhất là đường sắt, đường bộ, hàng không, năng lượng, nông nghiệp, hạ tầng số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai thí điểm chấm điểm thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công định kỳ hằng tháng tiến tới triển khai chính thức từ tháng 10/2026, làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công các năm tới, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. Khẩn trương triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền và quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài chính tổng hợp, cập nhật để theo dõi tiến độ.

Phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược; bảo đảm tiến độ hoàn thành, triển khai, đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia

Khơi thông động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá động lực tăng trưởng mới. Chú trọng phát triển cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết ngành đúng tiến độ. Khai thác hiệu quả không gian phát triển mới; không gian đô thị cao tầng tại khu vực phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số, không gian biển. Phát triển kinh tế biển theo chiều sâu, khai thác bền vững các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, công nghệ sinh học biển, khử mặn, tín chỉ carbon xanh và phục hồi hệ sinh thái biển.

Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược; ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lõi. Xây dựng hạ tầng số, phát triển nền tảng số quốc gia; bảo đảm tiến độ hoàn thành, triển khai, đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, trung tâm dữ liệu lớn kết nối liên thông, tích hợp, tăng cường chia sẻ, khai thác gắn với bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh an toàn hệ thống thông tin, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược và các FTA đã ký; thúc đẩy đàm phán, ký kết các FTA mới. Phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý phòng vệ thương mại, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, ngăn chặn gian lận xuất xứ.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng... Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án có công nghệ, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Ban hành 22 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 trở về trước

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026; dự án luật, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026 có thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 7 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành 22 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 trở về trước. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; xử lý các quy định chồng chéo, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công và phân cấp.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương, tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. Sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung thực hiện 11 Nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Khẩn trương hoàn thành đề án, nhiệm vụ đã quá hạn, khắc phục tình trạng nợ đọng.

Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2026. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân, đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, ký túc xá công nhân tại các khu công nghiệp, đô thị lớn. Triển khai tích cực Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi nghề. Tổ chức các hoạt động vui hè; phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trong thời gian không đến trường.

Chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát, xử lý hiệu quả các bệnh truyền nhiễm mới nổi và thường gặp vào mùa nắng nóng; bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, bão lũ, sạt lở..., nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, vùng ven biển và các đô thị lớn. Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình, đề án, cơ chế, chính sách trọng điểm về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa.

Xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III/2026; chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý

Làm tốt công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện đúng quy định về tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tiễn các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ nguồn; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý III/2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở giao chỉ tiêu cụ thể và dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể, xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ, nguồn lực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; xây dựng kế hoạch năm 2027 của bộ, cơ quan, địa phương mình và chịu trách nhiệm về chất lượng kế hoạch; chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể.

Nguồn: https://vtv.vn/nghi-quyet-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-6-2026-va-hoi-nghi-chinh-phu-voi-dia-phuong-100260708231937129.htm