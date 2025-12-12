Nghị quyết 71 tạo động lực đưa giáo dục Thanh Hóa phát triển đột phá

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Thực hiện Nghị quyết 71, Thanh Hóa đang hành động quyết liệt, khẩn trương bằng chương trình hành động cụ thể, với các mục tiêu và chỉ tiêu rõ ràng đến năm 2030, 2035, tầm nhìn đến năm 2045...

Cô, trò Trường Tiểu học Linh Sơn trong giờ học tiếng Anh.

Ngay sau khi Nghị quyết 71 được ban hành, nhiều trường học, cán bộ quản lý giáo dục tại Thanh Hóa đã xem văn kiện này như “kim chỉ nam” hành động. Trường Tiểu học Linh Sơn (xã Linh Sơn) hiện có 24 cán bộ, giáo viên và 422 học sinh. Mặc dù thuộc địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng cô và trò nhà trường luôn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả trong dạy và học.

Bám sát định hướng của Nghị quyết 71, ban giám hiệu các nhà trường xác định Nghị quyết 71 là định hướng quan trọng để nhà trường phát triển đột phá, đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, tích cực chuyển đổi số... nhằm tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Sơn chia sẻ: “Xác định chuyển đổi số để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường không chỉ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đơn thuần mà còn đổi mới toàn diện từ quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đến cách tiếp thu, sáng tạo của học sinh. Chính sự chuyển đổi trong tư duy đã mở ra cơ hội mới để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh phát huy năng lực gắn với nhiệm vụ thực tế”.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đưa các nội dung của Nghị quyết 71 vào thực tiễn giảng dạy và quản trị nhà trường, thầy giáo Trịnh Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Giao Thiện (xã Giao An) chia sẻ: “Tinh thần của Nghị quyết 71 là phải chủ động, sáng tạo, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Do đó, nhà trường đã xây dựng, triển khai nhiệm vụ năm học theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn, ưu tiên chất lượng thay vì hình thức. Trong đó, chú trọng việc kiến tạo môi trường thuận lợi khuyến khích giáo viên phát triển nghề nghiệp, học sinh được học tập hiệu quả, tự tin phát triển năng lực, phẩm chất”.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu cho biết, trong thời gian tới ngành giáo dục Thanh Hóa sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ sở GD&ĐT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, quản trị nhà trường. Bên cạnh đó, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên; bố trí đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi, thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm; xây dựng nhà công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên ở xa tới công tác. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn; đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực...

Để cụ thể hóa các nội dung quan trọng của Nghị quyết 71, ngày 28/11/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thuộc mọi đối tượng, vùng miền. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết THCS; tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp THPT và tương đương đạt từ 85% trở lên; đạt kết quả bước đầu về nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh.

Theo lộ trình, Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2035, hệ thống GD&ĐT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng. Hoàn thành phổ cập THPT và tương đương; tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia từ 89,5% trở lên. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh phát triển hiện đại, công bằng và chất lượng; mọi người dân có cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ, kỹ năng và phát triển tối đa tiềm năng cá nhân. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển cốt lõi của tỉnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Với những mục tiêu, giải pháp toàn diện, Thanh Hóa đang khẳng định sự quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong triển khai Nghị quyết 71, tạo nền tảng vững chắc cho bước đột phá về chất lượng GD&ĐT, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương